Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
|22 Nisan 2021 15:21
|+Aa- Yazdır
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.
Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çavuşoğlu: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum
22 Nisan 2021 15:38
|Bakan Soylu: İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra kadın cinayetleri azaldı
22 Nisan 2021 15:30
|CHP, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını Danıştay'a taşıdı
22 Nisan 2021 14:15
|Hulusi Akar'dan 'Ermeni sorunu ve Harbord Raporu' başlıklı makale
22 Nisan 2021 12:58
|Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik iş birliği anlaşması imzalandı
22 Nisan 2021 10:03
|'Sadece savunmada değil tıpta da millilik ve yerlilik'
22 Nisan 2021 09:44
|Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
22 Nisan 2021 05:51
|İklim zirvesi başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 lidere hitap edecek
22 Nisan 2021 02:31
|Erdoğan, Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı
22 Nisan 2021 00:15
|22 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
22 Nisan 2021 00:00