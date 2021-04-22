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Gazeteci Demirağ'a yönelik saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yönelik saldırıyla ilgili 6 şüpheli hakkında silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenledi.
 22 Nisan 2021 15:28
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Gazeteci Demirağ'a yönelik saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı

Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Adem Y, Ali A, Emrah Y, Furkan Ç, Necmettin İ. ve Orhan Ç, şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında "silahla kasten yaralama", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından 20 yıl 10'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Yavuz Selim Demirağ, olay günü program yaptığı televizyondan ayrılıp Ragıp Tüzün Caddesi'ndeki evinin önünde araçtan indiğini, bina kapısını açacağı sırada kafasına sert bir cisimle vurulduğunu ve yere düştüğünü söyledi.

Demirağ, şüphelilerin sopalarla kendisini darbettiğini, "öldürün", "vurun" diye bağırdığını anlattı.

Şüphelilerin olayın ardından ticari araçla uzaklaştığını belirten Demirağ, olay yerine çağrılan 112 ekibince hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Olaydan önce herhangi bir tehdit almadığını ifade eden Yavuz Selim Demirağ, kendisini darbedenlerden şikayetçi olduğunu söyledi.

- "Yol verme meselesinden münakaşa çıktı"

Şüphelilerden Ali A, ifadesinde, olay tarihinde arkadaşları Necmettin İ, Emrah Y. ve Adem Y. ile buluşarak bir kahvehanede oturduklarını, daha sonra yanlarına Furkan Ç. ve Orhan Ç'nin geldiğini belirtti.

Orhan Ç'nin kullandığı araçla bilgisayar oyunu oynamak için Yenimahalle'ye doğru hareket ettiklerini öne süren Ali A, yolda beyaz renkli bir araçta bulunanlarla aralarında yol verme meselesinden münakaşa çıktığını, sürücünün kendilerini durdurmak için ısrarla selektör yapması üzerine Orhan Ç'nin aracı yolun sağına park ettiğini söyledi.

Beyaz renkli araçtan bir kişinin indiğini iddia eden Ali A, münakaşa ettikleri bu kişinin kendilerine bağırması üzerine olayın büyümesinden korktukları için araçla uzaklaştıklarını, kimseyi darbetmediklerini öne sürdü.

- Suçlamaları reddettiler

Şüpheli Orhan Ç. ise olay günü arkadaşlarıyla buluşarak çalıştığı şirkete ait araçla oyun oynamak için yola çıktıklarını, seyir halindeyken önlerindeki aracın kendilerine yol vermediğini, aracın sağ ön koltuğunda oturan kişinin de el kol hareketi yaptığını savundu.

Söz konusu aracın sürücüsünün selektör yapması üzerine aracı yolun sağına park ettiklerini öne süren Orhan Ç, araçtan inen kişinin yanına konuşmak için gittiklerini, bu sırada kendisi ile bu kişi arasında sözlü münakaşa ve itiş kakış olduğunu, söz konusu kişinin yere düşüp bağırması üzerine panikle olay yerinden uzaklaştıklarını iddia etti.

Diğer şüpheliler de Demirağ ile trafikte yol verme meselesinden tartıştıklarını öne sürüp atılı suçlamaları reddetti.

- Yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından ceza talebi

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarını işlediklerine dair haklarında kamu davası açmayı gerektirecek yeterli delil bulunduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerin, ceza kanununun eylemlerine uyan maddelerinden ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, 10 Mayıs 2019'da Ragıp Tüzün Caddesi'ndeki evi önünde darbedilmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Anadolu Ajansı
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