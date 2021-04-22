FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yeniden yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|22 Nisan 2021 15:32
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İstinafın bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık M.Y. ile avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık M.Y, önceki savunmasını tekrar etti.
Terör örgütüyle hiçbir irtibatı olmadığını ileri süren M.Y, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık M.Y'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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