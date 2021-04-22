Samsun'da belediye daire başkanı koronadan yaşamını yitirdi
Kovid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanı Birol Erdin (54), bugün son yolculuğuna uğurlandı.
|22 Nisan 2021 15:35
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanı Birol Erdin, yakalandığı korona virüse yenik düşerek, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Kıranköy Aile Kabristanlığında kılınan cenaze namazının ardından evli ve 2 çocuk babası Erdin'i, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve mesai arkadaşları katıldığı törenle son yolculuğuna uğurladı.
Cenazeye Başkan Demir'in yanı sıra, Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları Şenol Yıldız, Ali Seyfi Küçükgöncü, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, daire başkanları, belediye personelleri ve ailesi katıldı.
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