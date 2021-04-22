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Kripto para mağdurları: Daha çok kazanalım derken, çocuk paraları alıp kayboldu

Kripto para borsalarından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiası sonrası çok sayıda vatandaş mağdur olduğunu belirterek şikayette bulundu. Şikayetler sonrası olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, mağdurlar şirketin bulunduğu Göztepe'deki adrese adeta akın etti.
 22 Nisan 2021 15:50
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Türkiye'de özellikle son yıllarda oldukça fazla talep gören kripto para dünyasında şok etkisi oluşturan olay yaşandı. Türkiye'nin en çok işlem yapan 3. kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz Salı günü İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yaptı. Site üzerinden işlem yapan vatandaşların paraları ise askıya alındı. Özer'in toplamda 2 milyar lira değerinde kripto para ile kayıplara karışması sonrası, vatandaşlar şirket Göztepe'de bulunan ofisine adeta akın etti. Milyarlarca lirasını kaybeden vatandaşlar duruma isyan etti.

"125 bin liralık zararım var"

Dolandırıldığını ifade ederek şirketin önüne gelen Haluk T. isimli vatandaş, "Maalesef ben de Thedox yüzünden mağdur olan vatandaşlardanım. 2018 yılından beri bu şirkete yatırım yapıyorum. Maalesef genç ve ihtiraslı arkadaşın kurban olduk. Biz kazandıktan sonra aslında doymayınca bu çocuk da baktı ki bunların durumu bu parayı alıp kaçtı. Bunlar kazanacağına ben kazanayım dedi. 125 bin liralık zararım var. Allah ona o parayı yedirmeyecek. Olayla ilgili 400 bin kişinin mağdur olduğu söyleniyor. Evraklarla beraber geldim şimdi de savcılığa gideceğim. Kaybettiğime inanmak istemiyorum. Çocuk bizim paraya doymamamızdan faydalandı. Resmen yeni bir Çiftlik Bank vakası" dedi.

"400 bin kişi bu olaydan dolayı mağdur oldu"

Yaşanan olayda mağdur olan diğer bir vatandaş olan Hüseyin Ç. ise, "Geçen hafta işlem yapmaya başladık. Aslında daha öncesinden de işlemler yapmıştım fakat sorun yaşamamıştım. Bu firma yüzünden kuzenimin 180 bin liralık zararı var. Bize ilk başta 6 saatlik bir çalışma yapılacağı için sitenin durdurulacağı söylendi. Haberleri de görünce direkt binanın önüne geldik. 400 bin kişi bu olaydan dolayı mağdur oldu. Ben hakkımı helal etmiyorum. Umarım en kısa sürede ortaya çıkar bizi dolandıran bu vatandaş" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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