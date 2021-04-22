CHP'li Özel: Ruhsar Pekcan için önerge hazırlıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kripto para borsası kuran Faruk Fatih Özer'in, yatırımcıları dolandırdığı iddiasına ilişkin "Bu 2 milyar dolarla ilgili devlet üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bir alanı düzenlemediyseniz, sizin bıraktığınız boşluğu bir dolandırıcı, üç kağıtçı dolduruyorsa bu insanları sahipsiz bırakamazsınız." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervinin akıbeti konusunda soru yöneltenleri "vatan haini" ilan ettiğini söyledi.

İktidarın, borsanın düşmesi veya dövizin yükselmesinin hesabını CHP'ye sorduğunu savunan Özel, ekonomik parametrelerin sorumlusunun, bunlara ilişkin politikaları belirleyen iktidar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin "makul muhalefet partisi" olmasını istediğini öne süren Özel, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı tarafından muhalefetin konuşmasının yasaklandığı bir sürece geliyoruz. Susmazsak ne olacak? Milletvekiline fezleke, partiye kapatma, üniversite öğrencisine elektronik kelepçe, derneğe kayyum, insanlara hapis veya ev hapsi, bunlardan hiç birini yapamadıklarına da 'terörist', 'hain' yaftası. '128 milyar dolar nerede' diye sormak hainlikse, sizden korkacak değiliz, o hainliğe devam ederiz. 128 milyar doları tüketmek hainliktir, bunu sormak vatan görevidir. Nazım Hikmet'in dediği gibi biz vatan hainliğine devam edeceğiz, sen bu paranın hesabını verene kadar."

- "Mehmet Muş'tan ilk icraat olarak bunu bekleriz"

Özgür Özel, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki iddiaları anımsatarak, elindeki belgeyi basın mensuplarına gösterdi.

Pekcan'ın eşinin firmasının, Ticaret Bakanlığına, aracı firmaya verdiğinden yüksek fiyatla ürün sattığını iddia eden Özel, "Bakanlığa 175 liraya fatura etmiş. Bu görevi yaptığı sırada, Erdoğan'ın partisinin bakanı. İstifaya davet ettik, etmedi. Erdoğan görevden aldı. Bu göreve gelen Mehmet Muş'un, bu konudaki bütün bilgi ve belgeleri açıklıkla ortaya çıkaracak, bir soruşturmaya olanak verecek şeffaf şekilde bu belgeleri paylaşması lazım. Mehmet Muş'tan ilk icraat olarak bunu bekleriz." ifadesini kullandı.

Siyasi partilere, Ruhsar Pekcan hakkında TBMM'de bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulunan Özel, Pekcan'ın Yüce Divan'da hesap vermesini istedi.

Özel, "MHP çok milliyetçiyse önce milletin parasının korunmasına hassasiyet gösterecek. CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP sayısal olarak bu komisyonun kurulmasını teklif edebilecek güçte. MHP'ye soruyoruz, bu rezalete sessiz kalıp AKP'nin yaptığı her şeyde olduğunuz gibi sus pus mu olacaksınız, yoksa milletin hakkının hesabını soracak mısınız? Biz ilk 136 imzayı vermeye hazırız. AK Parti yapmıyorsa, MHP desteklemiyorsa, CHP olarak kendi soruşturma önergemizi hazırlıyoruz. Onu, bütün seçmenlerin önünde MHP'nin önüne de koyacağız. Bakalım, bu rezalete susup Ruhsar Pekcan'ı da dezenfekte edecekler mi?" diye konuştu.

- "İftar yasağı koyduğu gün Külliye'de toplu iftar yaptı"

CHP'li Özel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede çok kötü günler yaşandığını dile getirerek, Bilim Kuruluna, bütün esnafın ve işçilerin mağduriyetlerini ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması ve tam kapanmaya gidilmesi çağrısında bulundu.

Salgın nedeniyle cenazelere katılımda 20 kişi sınırı bulunduğunu anımsatan Özel, "Bakanlar katılıyorsa sınır yok, 20 bin kişiyle de yapılabiliyor. Cumhurbaşkanı katılırsa yok. AK Parti'li birinin yakınıysa böyle bir sınır yok. Böyle devlet yönetmek olmaz. İftar yasak diyorsunuz, sonra iftar programlarına gidiyor, görüntü paylaşıyorsunuz. İftar yasağı koyduğu gün Külliye'de toplu iftar yaptı. Vatandaşın hakkını, hukukunu gözetmeyen, aklıyla alay eden kötü bir tutumdur; virüsle mücadelenin direncini kıran da budur. Çünkü koyduğunuz kurala biz uymayınca, vatandaş da o kuralı 'uyulmayacak kural' olarak görüyor." görüşünü paylaştı.

Özgür Özel, kalabalık ortamlarda bulunanlara salgın nedeniyle ceza yazması gereken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, çok sayıda kişinin bulunduğu cenaze törenine katıldığını hatırlatarak, "Babasını cemaatsiz gömdürdüğünüz insanlara, bu fotoğrafı gösterdiğinizde haklarını helal etmezler." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Türkiye'yi F35 Programı'ndan çıkardığını belirten Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer ülke liderlerine diklenerek bunu iç politikaya malzeme yaptığını iddia etti. Özel, "Şimdi F35'i alamıyor, S400'ü kullanamıyorsunuz. Bu kadar yeteneksiz, bu kadar beceriksiz, bu kadar ülke adına kötü sonuçlar doğuran bir siyaset anlayışını, vatandaş sandıkta nasıl cezalandıracak hep beraber göreceğiz." dedi.

- "Denetimsiz bırakırsanız birileri böyle çarpar, gider"

Özel, kripto para borsası kuran Faruk Fatih Özer'in, yaklaşık 400 bin yatırımcının elektronik veri saklama aygıtında bulunan paralarını alarak, yurt dışına kaçtığına dikkati çekti.

Bu yatırımcıların mağdur olduğuna işaret eden Özel, "Devlet arkasından bakıyor, aynı 'Tosuncuk'un arkasından baktığı gibi." ifadesini kullandı.

Özer'in AK Parti'li yetkililerle görüntüler paylaştığını anlatan Özel, "Milletin gözünün içine baka baka bu paraları topladılar, kaçtılar. Ülkede bir yerde yoğunlaşma varsa bakacaksınız. Geçmişte de kötü tecrübeler olmuştu. Bir yerde yoğunlaşma var, milyarlarca dolar para bir yere yatırılıyor. Devlet olarak oraya düzenleme yapacaksınız, sizin göreviniz bu. Bir alanı düzenlemesiz, denetimsiz bırakırsanız, birileri böyle çarpar, gider." sözlerini sarf etti.

Partisinin bu alana ilişkin 2019 yılında bir Meclis araştırma önergesi verdiğini ve TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığından rapor istediğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Faruk Fatih Özer, o alanda bir düzenleme yapmadığınız için bir internet sitesi kuruyor, 'Kripto paralar satılacak borsa kurdum' diyor. Bir Allah'ın kulu da dönüp 'Ne borsası kuruyorsun, milletten bu parayı alıyorsun da teminatın nerede? Ya sen bu paraları sonra vermezsen' diye dönüp bakmıyor, yasaklamıyor, açık açık dolandırıcılığa fırsat veriyor. Kaçınca şimdi arkasından bakıyoruz hep beraber. Olmaz. Bu 2 milyar dolarla ilgili devlet üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bir alanı düzenlemediyseniz, sizin bıraktığınız boşluğu bir dolandırıcı, üç kağıtçı dolduruyorsa bu insanları sahipsiz bırakamazsınız. Bu konuda derhal gerekli adımların uluslararası düzeyde atılması lazım."

Bu tür dolandırıcılık olaylarının neden Türkiye'de olduğunu soran Özel, vatandaşları yatırım yaptıkları alanlar hakkında dikkatli olmaya çağırdı.

- "Bundan bir şey çıkacağı yoktur"

CHP Grup Başkanvekili Özel, bir basın mensubunun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı siyasetçiler ve sanatçılar hakkında terör soruşturması yürütüldüğünü anımsatarak, bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine, iktidarın, ekonomideki başarısız yönetimi eleştirenleri susturmak için tehdit ettiğini savundu.

Özel, "Susmadığımız takdirde başımıza geleceği biliyoruz. Vatandaşlarımız da görsün, sağlığınızın ve parasının hesabını sorduğumuz için üzerimize geliyorlar. Bir terör soruşturması yürütülüyor, yürütüldüğü konusunda sürekli haberler sızdırılıyor. Genel Başkanımız, İl Başkanımız, muhalif yönleriyle ön planda olan sanatçılar sindirilmeye çalışılıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar susmayacağız. Çünkü biliyoruz ki bir kelime eksik konuşursak, bir adım geriye gidersek, bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler." yanıtını verdi.

Başka bir soru üzerine de Özel, "Yargı bağımsız, talimat almıyor, vicdanıyla hareket ediyor olsa, savcının, Engin Altay'a karşı yapılan bu saldırıya karşı, 'Bir kamu görevlisine iftira' suçundan dava açması lazım." görüşünü savundu.

Özgür Özel, halk arasında kullanılan "Sonu benzemesin" ifadesinin tehdit değil, temenni amaçlı söylendiğini dile getirerek, "Engin Altay'ın benzer konuda onlarca, yüzlerce beyanı tutanak altındayken, canlı yayında söylemişken, bunu böyle bir soruşturmaya konu eden savcı, herhalde bu baskı dönemi geçtikten sonra en utanç duyduğu işlem olarak bunu hatırlayacaktır, mesleki kariyerinde kara bir leke olacaktır. Yoksa bundan bir şey çıkacağı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.