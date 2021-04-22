Çip sorunu bir şirkete daha sıçradı

Şirket, çip tedarik sorunu sebebiyle Halewood ve Castle Bromwich'teki üretimi en az bir hafta durduracağını belirtti.

İşte otomotiv dünyasını derinden etkileyen çip tedarik sorunu sebebiyle üretime ara verdiğini açıklayan şirketler...

EN AZ BİR HAFTA DURDURULDU

Jaguar Land Rover, bilgisayar çipi kıtlığı nedeniyle İngiltere'deki fabrikalarındaki çalışmaları askıya aldığını açıkladı.

İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi, malzemeleri değerlendirmek için Halewood ve Castle Bromwich'teki üretimi en az bir hafta durduracağını belirtti.

ANA İKİ FABRİKA KAPATILDI

Jaguar Land Rover (JLR), salgın sırasında küresel otomobil endüstrisinin karşılaştığı zorlukların en son işareti olarak, bilgisayar çiplerinin yetersizliği nedeniyle İngiltere'deki ana fabrikalarından ikisinde üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.

İngiltere'nin en büyük otomotiv üretim operasyonuna sahip olan şirket, İngiliz yayın organı Guardian'a yaptığı açıklamada Pazartesi gününden itibaren West Midlands'deki Castle Bromwich ve Merseyside'daki Halewood tesislerinde "sınırlı bir üretim dışı dönem" yaşayacağını doğruladı.

AÇILIŞ TARİHİ TEDARİKLERE GÖRE BELİRLENECEK

Kapatmanın en az bir hafta sürmesinin planlandığı bildirilirken şirketin yeniden açılış tarihini dünyadaki çip tedarik süreçlerine göre belirleyeceği belirtildi.

Üretim sürenin askıya alınması sonrasında, Castle Bromwich'de üretilen Jaguar XE ve XF ve F-Type spor otomobili ve Halewood'da üretilen Land Rover Discovery Sport ve Range Rover Evoque modellerinin üretiminde aksaklıklar olacağı bildirildi.

RENAULT: ÇİP TEDARİK ZORLUĞU ZİRVEYE ULAŞTI

Fransız otomobil üreticisi Renault, sektörün çip tedariki sağlamada zorlukların zirvesinde olduğunu söylerken kesintinin yaz boyunca devam edebileceği konusunda uyardı.

SUBARU

Subaru, ilk olarak Japonya Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün ise şirket, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle ABD'deki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

SUZUKİ

Japon otomobil devi Suzuki, 5 Nisan'da Japonya'da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurduğunu bildirmişti. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını açıklanmıştı.

Alınan kararla Shizuoka bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında üretim durdurulmuş, Sagara'daki Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üreten fabrika da üretimini askıya almıştı.

GENERAL MOTORS

ABD'li otomotiv devi General Motors, küresel otomotiv endüstrisini etkileyen çip sıkıntısı nedeniyle Kuzey Amerika'daki çeşitli fabrikalarda üretimi azaltacağını açıklamıştı.

8 Nisan'da yapılan açıklamada geçici tesis kapanışları, parça sıkıntısı nedeniyle halihazırda çalışmayan tesisler için bir veya iki hafta daha açılışı uzatıldığı bildirilmişti.

Otomobil üreticisinin Tennessee, Spring Hill'deki fabrikası 23 Nisan Cumartesi gününden itibaren kapanacağı bildirilirken ek olarak GM'nin, Michigan, Lansing'de Chevrolet Traverse ve Buick Enclave'i üreten fabrikasının 19 Nisan haftasında kapatılacağı ve Chevrolet Blazer'ın Meksika'daki bir fabrikada üretiminin de iptal edileceğini söyledi.

STELLANTİS

Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Fiat, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot gruplarının üst kuruluşu olan Stellantis, 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, ikisi Kanada'da, biri Meksika'da ve ikisi ABD'de olmak üzere toplamda 5 fabrikasında, çip tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimi durduracağını belirtmişti.

HONDA

Honda, tedarik zinciri sorunları nedeniyle 22 ve 29 Mart tarihleri arasında ABD ve Kanada'daki beş otomobil fabrikasının çoğunda üretimi durduracağını açıklamıştı.

Şirket, parçaların teslimatını geciktiren durumun şiddetli hava koşulları ve limanların kitlenmesi olduğunu belirtirken soğuk hava sebebiyle bazı fabrikalarında boruların donduğunu bu nedenle fabrikaların üretim gerçekleştiremediğini bildirmişti.

TOYOTA

Japon otomobil üreticisi Toyota, Mart ayının ortalarında Kuzey Amerika'daki fabrikalarında çip tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle üretimlerine ara verdiğini duyurmuştu.

Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin Kentucky, Batı Virginia ve Meksika'daki tesislerinde bir hafta süreyle üretime ara verildiği kaydedilmişti. Verilen bilgiye göre, Toyota'nın ve Lexus'un Camry, Camry Hybrid, Avalon, Avalon Hybrid, RAV4 Hybrid, Lexus ES 350, Lexus ES 300h, Tacoma modelleri üretime verilen aradan etkilenecek.

23 Mart'ta ise Toyota üretime verdiği arayı genişleterek küresel çip krizi nedeniyle Çekya'daki tesisinde üretime 14 günlük ara verdiğini açıklamıştı. Söz konusu tesiste, Avrupa pazarına yönelik küçük segmentte otomobiller üretildiği bildirilmişti.

HYUNDAİ

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, tüm otomotiv endüstrisini etkileyen çip krizi sebebiyle Seoul'deki Ulsan No.1 fabrikasında 7-14 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıklamıştı.

Mart ayının sonunda yapılan açıklamada, 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışmayacak olan fabrikada motor, şanzıman ve araç üretimi gerçekleştirildiği ve Kona ve Ioniq 5 modellerinin üretiminde aksaklıklar olacağı bildirilmişti.

OYAK RENAULT

Küresel otomotiv dünyasında yaşanan çip sorunu Türkiye'yi de etkilemiş, Oyak Renault Bursa'daki fabrikasında 15-22 Mart tarihleri arasında üretime zorunlu ara vermişti.

TOFAŞ

Tofaş da 18 Mart'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, üretimin çipte tedarik sorunu nedeniyle 19 Mart-5 Nisan arası duracağını belirtmişti.

FORD

Ford, 29 Mart'ta Türkiye'deki üretimine 6 gün ara vereceğini açıklamıştı. Şirket, "Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir" ifadeleriyle kararı duyurmuştu.