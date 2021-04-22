Başhekim, tartıştığı sağlık personeline şizofren teşhisi koydu iddiası

Denizli'nin Çal İlçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan Evin Çiftçioğlu, hastanede tartıştığı başhekim tarafından kendisine sahte şizofreni teşhisi koyulduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TARTIŞMADAN SONRA BAŞHEKİM KENDİ SİSTEMİNDEN ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KOYDU

Gazeteduvar'da yer alan habere göre; 2018 yılında göreve başladığı hastanede kendisine mobing uygulandığını iddia eden Çiftçioğlu, 10 Temmuz 2020 günü, aynı birimdeki bir başka çalışan yaşadığı tartışmanın ardından Hastane Başhekiminin kendsine "Sen sus, otur yerine, terbiyesiz, adi, şerefsiz, vatan haini" gibi cümleler kurduğunu söyledi. Evin Çiftçioğlu'nun bahçede olduğu sırada acil poliklinik doktorundan sisteme giriş yaparak 'şizofreni' tanısı koymasını talep eden başhekimin, talebi kabul edilmeyince kendi sistemi üzerinden giriş yaparak Evin Çiftçioğlu'na şizofreni tanısı koyduğu ileri sürüldü.

1 HAFTA GÖZETİM ALTINDA TUTULDU

Başhekimin talebiyle hastane çalışanları Ali P. ve Nazlı K.'ya tarafından mahkum bekleme odasına zorla götürülerek kilitli tutulan Evin Çiftçioğlu daha sonra başhekimin tarafından hazırlanan rapor ile Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin psikiyatri servisinde bir hafta gözetim altında tutulan Evin Çiftçioğlu'na Başhekimi tarafından konulan tanının yanlış olduğu ortaya çıktı. Psikiyatri doktorlarınca duygusal yıpranma yaşadığı tespit edilen Evin Çiftçioğlu'nun ailesine de süreç boyunca bilgi verilmedi.

KAMU DAVASI AÇILDI, SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Sürecin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Çiftçioğlu'nun şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan şüpheliler hakkında iddianame hazırlayan Savcı, şüphelilerin tümünün "hürriyeti yoksun kılma" suçundan cezalandırılmasını talep ederken, Başhekim Halil Oğuzhan Zorlu'nun ayrıca "hakaret" nedeni ile de ceza almasını istedi.

Mahkeme süreci başlayan olaydan sonra biriken izinlerini alan Evin Çiftçioğlu ailesinin yaşadığı Mardin'e gitti. Şüpheliler ise Çal Devlet Hastanesinde görevlerine devam ediyor