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Kolombiyalı karı koca hırsızlık çetesi çökertildi

Antalya polisi, 5 farklı ildeki Tapu Müdürlüklerinden çıkan kişileri takip edip yaklaşık 2 milyon 500 bin lira çaldıkları ileri sürülen Kolombiya uyruklu hırsızlık çetesini İstanbul'da yakaladı. Polis şüphelilere ulaşmak için 800 saatlik MOBESE ev güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
 22 Nisan 2021 16:38
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Kolombiyalı karı koca hırsızlık çetesi çökertildi

İl Emniyet Müdürlüğü,Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde A.D'nin sattığı ev sonrasında otomobilinden 315 bin lirasının çalınması ihbarıyla harekete geçti. Kurulan özel ekip, şüphelilerin A.D'yi tapu müdürlüğünden beri takip ettiklerini ve yabancı uyruklu oldukları tespit etti. 20 günlük sürede 800 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera kayıtları izleyen ekipler,şüphelileri İstanbul'a kadar takip etti. Kolombiya uyruklu karı koca J.Z.M., L.G.O ile kardeşi A.G.O, Üsküdar ve Fatih ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Antalya'ya getirilen 3 şüphelinin yakalanmamak ve kimlik bilgilerini saklamak için olaydan sonra sürekli kılık kıyafet değiştirdikleri, peruk taktıkları, kendilerini turist olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca sahte pasaport ile araç ve ev kiraladıkları, yakalanmamak için 8-10 farklı ticari taksi değiştirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin üzerileri ve ikametlerinde yapılan aramada, 100 Euro, 3 bin 400 dolar, 8 Kolombiya Pezosu, 5 pound, 9 bin 75 lira, 9 telefon, 2 adet araç lastik patlatma aparatı, 26 adet ankesörlü telefon kartı, çeşitli ziynet eşyaları, el telsizi ve sahte pasaportlar ele geçirildi. Şüphelilerin Adana, Bursa, Samsun, Gaziantep ve İzmir illerinde aynı yolla yaklaşık 2 milyon 500 bin lira para çaldıkları, paraları ise, yurt dışına aktardıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis şüphelileri kıskıvrak evde yakaladıkları anlar kameralara yansıdı. Polis kapıyı açan şüphelileri yere yatırıp gözaltına aldıkları anlar saniye saniye kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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