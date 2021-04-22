FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran 3 zanlı tutuklandı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ASKERDE İKEN ADAYLIK KALDIRMA SINAVINA KATILABİLİR Mİ? Sözleşmeli öğretmen askerde iken adaylık sınavına askerlikten önce başvurusu bulunuyor ve sınav yeri günü belli ise birliğinden izin alarak sınava girebileceği, askerlikten önce sınava başvurusu yoksa ve sistem üzerinden askerde iken başvuru yapabiliyorsa yine adaylık kaldırma sınavına girebileceği kanaatindeyiz.