FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran 3 zanlı tutuklandı
|22 Nisan 2021 16:50
|+Aa- Yazdır
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM) ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerine yardım ve yataklık yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İki yıl önce Göcek Mahallesi'nden FETÖ/PDY ile iltisaklı 15 kişinin illegal yollarla yurt dışına çıkışına yardım ettikleri iddiasıyla Muğla, Niğde ve Eskişehir'de 20 Nisan'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından salıverilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
22 Nisan 2021 15:32
|Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
22 Nisan 2021 14:17
|Bölücü terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı
22 Nisan 2021 13:27
|Kahramanmaraş'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
22 Nisan 2021 13:18
|FETÖ'den yargılanan fabrika genel müdürüne hapis cezası
22 Nisan 2021 13:12
|Hatay'da aranan FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı
22 Nisan 2021 12:14
|FETÖ'nün 'Gaziantep bölge avukatlar imamı'nın dosyası İstanbul'a gönderildi
22 Nisan 2021 12:06
|Son 6 yılda sözde örgüt yöneticisi 465 terörist etkisiz hale getirildi
22 Nisan 2021 11:27
|Malatya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
22 Nisan 2021 10:31
|Google dolandırıcıların yeni üssü oldu
22 Nisan 2021 09:26