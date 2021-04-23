Rekabet Kurumundaki daire başkanı trendyol'a transfer oldu
|23 Nisan 2021 00:04
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Kararın henüz açıklanmadı. Ancak Trendyol, Rekabet Kurumunun Denetimden sorumlu 1.Daire Başkanı Hatice Yavuz'u transfer etti.
Alibaba'nın sahibi olduğu Trendyol'a transfer olan Denetimden Sorumlu 1. Daire Başkan Hatice Yavuz'un bu transferi oldukça gündem oldu. Zira, Yavuz, denetimden sorumlu daire başkanı olduğu için, elinde sektörde yer alan yerli ve milli tüm rakip firmaların her türlü bilgi ve belgelerinin olduğu belirtiliyor.
Diğer taraftan, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun, Rekabet Kurumu Denetim Daire Başkanı olarak soruşturmasını yürüttükleri Trendyol'a transferi Hatice Yavuz'a yasaklıyor.
CEZASI NEDİR?
Rekabet Kurumu Denetim Daire Başkanı Hatice Yavuz'un, soruşturması yürütülen Trendyol firmasına transferi, 2531 sayılı Kanunla yasaklanmış durumda. Kanun; kamudak görevinden ayrılan birninin ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları kuruma karşı ayrıldığı tarihten başlayarak 3 yıl süreyle o kurumun görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan veya dolaylı olarak görev alamayacaklarını öngörüyor.
Kanunun 4. maddesi de, aksi şekilde hareket edenlere 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Peki bu Kanunun amacı ne? Kamu görevlisi olma ayrıcalığıyla elden edilen bilgi ve bulguların kötüye kullanılmasını engellemek.
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