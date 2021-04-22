Ankara'da 11 şüpheli FETÖ'nün hücre evlerinde yakalandı
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda aralarında ihraç olmuş kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 firari yakalandı.
|22 Nisan 2021 17:20
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AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine firari FETÖ mensuplarının yakalanması için Ankara Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler örgütün Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Etimesgut, Mamak ve Sincan ilçelerinde bulunan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlar sonucu FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 11 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler arasında görevden ihraç edilen birer Sayıştay başdenetçisi, komiser yardımcısı, yarbay, üsteğmen ve ataşenin de bulunduğu öğrenildi.
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