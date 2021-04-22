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Validen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişileri uyarı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Bu belgeyi lütfen uygun ve doğru bir şekilde kullanalım. Amacı dışında kullanmayalım. Biz bu süreçte tedbirlere uymazsak yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalacağız"
 22 Nisan 2021 17:44
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Validen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişileri uyarı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişilerin, kendilerine verilen belgeleri doğru kullanması gerektiğini söyledi.

Günaydın, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Kapalı Çarşı ve Millet Caddesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında yapılan denetimlere iştirak etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Günaydın, 23 Nisan'ı da kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının süreç için önemli olduğunu söyledi.

Bu süreçte vatandaşları kurallara uymaya davet eden Günaydın, "Yetkililer 2-3 günlük kısıtlamaların süreci olumlu yönde etkilediğini söylüyor. Vaka sayılarının düşmesinde önemli etkileri oluyor. Yoğun bakım servisindeki yoğunluğu azaltıyor. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. 3 günlük kısıtlama boyunca lütfen tedbirlere harfiyen uyalım." dedi.

Günaydın, kısıtlamada üretimin devam etmesi için bazı meslek mensuplarına muafiyet belgesi verildiğini belirterek, "Bu belgeyi lütfen uygun ve doğru bir şekilde kullanalım. Amacı dışında kullanmayalım. Biz bu süreçte tedbirlere uymazsak yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalacağız. Bunu kimsenin istediğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Sözün bittiği ve herkesin çok daha dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Kayseri'de ve Türkiye'de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Şu andaki tablo kimsenin içine sinmiyor. Tabloyu aşağıya çekmek istiyorsak kurallara uyacağız." diye konuştu.

Denetimler sırasında kurallara uyanlara teşekkür eden Günaydın, tedbirlere uymayan bir kişiye de ceza yazılmasını istedi.
Anadolu Ajansı
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