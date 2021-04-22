Sputnik V aşısı ile ilgili bilinmesi gerekenler: Etkinlik oranı kaç?
|22 Nisan 2021 17:53
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Dünyanın resmi onay alan ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı olarak dikkat çekerken aşının etkinlik oranı iki dozdan sonra yüzde 97,6 olarak açıklandı.
SPUTNİK V AŞISININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de kullanımına geçileceği haberinden sonra gözler Rus Sputnik V aşısına çevrildi.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından desteklenen ve Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı olarak dikkat çekiyor.
SPUTNİK V AŞISININ ETKİNLİK ORANI KAÇ?
Rusya'nın corona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının etkinlik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlendi.
Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V aşısı" 3,8 milyon kişiden elde edilen veriler incelendi.
Geliştirici ekibin lideri Denis Logunov, her iki dozu da alan söz konusu kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiğini duyurdu.
Bu yılın başlarında The Lancet dergisi, "Sputnik V aşısının etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğunu bildirmişti.
SPUTNİK V NASIL ÇALIŞIYOR?
Dünyanın resmi onay alan ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı.
Viral Vektör (Adenovirüs) aşılarında, grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Corona virüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanırken aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapmıyor.
2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında, yani kullanılan aşı buzdolaplarında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor.
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