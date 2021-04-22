O polis memuru altınla ödüllendirildi
|22 Nisan 2021 18:04
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Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, aracıyla iftara giderken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yol kenarında bulunan 2 kız çocuğunu gören polis memuru, araçtan inip bagajı açarak poşetten çıkardığı meyveleri onlara verdi. O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Haberlere yansıyan, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü.
İl Emniyet Müdürü İlker Emir, bugün çocuklara meyve veren polis memurunu altınla ödüllendirdi. O ana ilişkin görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından "Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli personelimizi, Türk polis teşkilatının merhamet ve yardımseverliğini bir kez daha göz önüne getirmiş ve çocuklarımızın mutluluğuna vesile olması sebebiyle ödüllendirilmiştir" notuyla paylaşıldı.
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