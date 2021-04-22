1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu

Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Uludağ'dan gelen kaynak suyuna akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oruca rağmen güneşin altında su alabilmek için bekleyen vatandaşlar, kaliteli memba suyu için beklemenin değdiğini söyledi.
 22 Nisan 2021 18:11
+Aa- Yazdır
Kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu

Yıldırım ilçesinde 700 yıllık tarihi Osmanlı köyü Hamamlıkızık'taki su fabrikasından bidon bidon kaynak suyu doldurmak isteyenler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden 5 litresine 1 lira, 10 litresine 1,5 lira, 19 litresine ise 2,5 lira ödeyerek su doldurmak isteyenler Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kaynağını Uludağ'ın eteklerinden alan içme suyundan doldurmak isteyenler, saatlerce sıranın gelmesini bekledi. Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, 3 günlük kısıtlamanın da saat 19.00'da başlaması sebebiyle 5 kilometreyi buldu. Ramazan ayının gelmesi ve 3 gün sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Su kuyruğunda bekleyen vatandaşlar ise "Ramazan ayındayız. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi su doldurmaya geldik. Su fiyatı burada çok uygun. Yaklaşık 1,5 saattir kuyrukta bekliyoruz. Buradan akan suda kireç yok ve kalitesi çok iyi. Bunun için geliyoruz. Kısıtlama gelmeden de sularımızı dolduralım istedik. Yaklaşık 2 veya 3 ayda bir gelip su dolduruyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşı ikna timi, 73 yaşındaki Şaban amcayı ikna etti
22 Nisan 2021 18:07		 O polis memuru altınla ödüllendirildi
22 Nisan 2021 18:04
Validen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişileri uyarı
22 Nisan 2021 17:44		 İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
22 Nisan 2021 16:35
Hakkari'de jandarma personeli için yapılacak 72 konutun temeli atıldı
22 Nisan 2021 16:15		 Samsun'da belediye daire başkanı koronadan yaşamını yitirdi
22 Nisan 2021 15:35
Vaka sayılarının düştüğü ilde yoğun bakım oranları korkutuyor
22 Nisan 2021 15:18		 Prof. Kurnaz'dan İstanbul'a sıcaklık uyarısı: 50 dereceyi bulacak
22 Nisan 2021 15:14
Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
22 Nisan 2021 13:49		 'Kısıtlamanın olduğu günlerde komşu ziyareti yapılıyor'
22 Nisan 2021 13:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:42 - Uzmanlar uyarıyor: Asemptomatik vakalar çok fazla18:33 - Bahçeli'den 23 Nisan mesajı18:25 - Korona testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı18:21 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 6 yaralı18:11 - Kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu18:07 - Aşı ikna timi, 73 yaşındaki Şaban amcayı ikna etti
18:04 - O polis memuru altınla ödüllendirildi18:00 - 'Thodex' mağdurundan suç duyurusu17:53 - Sputnik V aşısı ile ilgili bilinmesi gerekenler: Etkinlik oranı kaç?17:50 - Cumhurbaşkanı danışmanından kripto para açıklaması17:48 - Dolar günü 8,31 TL'den tamamladı17:44 - Validen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişileri uyarı
17:36 - Çeyrek altın 770 TL'yi geçti17:30 - Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katıldı17:20 - Ankara'da 11 şüpheli FETÖ'nün hücre evlerinde yakalandı17:14 - FETÖ'nün kadın yapılanmasında aranan 3 şüpheli yakalandı17:06 - Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısına başlanacak
16:55 - MASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koydu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli kripto para borsasının sahibi yurt dışına kaçtı
Bayram sonuna kadar tam kapanma mı geliyor?
Thodex'in kurucusu Özer'den açıklama: Türkiye'ye döneceğim
Yeni Çalışma Bakanı EYT'lileri heyecanlandırdı
MASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koydu
Belediye Başkanının makam aracı şarampole yuvarlandı. Kaymakam ve başkan yaralandı
Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısına başlanacak
Bu ilçe 7'nci kez taşınıyor
Çeyrek altın 770 TL'yi geçti
Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısıtlı zamanın daha verimli kullanılması 1
mercimek çorbası 2
Biri koronayı toparlayıp bir belgesel hazırlasa 1
Peygambere hakaret özgürlük değildir 6
george floyd 3
evden çalışmak 1
nesli tükenen eşyalar 1
girişimcilik 2
sağlık olsun 3
dublaj klişeleri 1
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 541 itfaiye eri alacak
İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 zabıta memuru alacak
Hannover Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam