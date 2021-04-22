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Bahçeli'den 23 Nisan mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı.
 22 Nisan 2021 18:33
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Bahçeli'den 23 Nisan mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 23 Nisan 1920'de açılmasının yakın tarihteki en büyük atılımlardan, en önemli adımlardan birisi olduğunu belirten Bahçeli, "Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele'nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis'in sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis'in manevi varlığında tecelli ve tescil edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi Meclisi'mizin ruhunda yeşermiş ve yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

TBMM'nin hem gazi hem de kahraman olduğunun unutulmaması gerektiğini bildiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. TBMM'nin 101'inci açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı yürekten kutluyorum. TBMM'in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, İlk Meclis'in saygın mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, şu an hayatta olan eski veya yeni tüm milletvekillerimize uzun bir ömür diliyorum."
İhlas Haber Ajansı
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