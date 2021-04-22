1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AKPM, Türkiye tasarısında FETÖ ve PKK 'terör örgütü' demedi

AKPM Türk delegasyonunun, tasarıda FETÖ ve PKK'nın "terör örgütü" olduğunun yazılmasına ilişkin değişiklik talepleri kabul edilmedi
 22 Nisan 2021 18:48
+Aa- Yazdır
AKPM, Türkiye tasarısında FETÖ ve PKK 'terör örgütü' demedi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye hakkında hazırlanan karar tasarısını kabul etti.

AKPM ilkbahar oturumunda onaylanan "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi" başlıklı karar tasarısında, Türkiye'nin Avrupa Konseyinin tavsiyelerine uymadığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını yerine getirmediği savunuldu.

Tasarıda, Türkiye'de muhalefet üyelerinin haklarının kötüleştiği iddia edildi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmesine tepki gösterilen tasarıda, söz konusu çekilmenin uluslararası topluma "kadına yönelik şiddetle mücadeleye öncelik verilmediği" mesajının iletildiği kaydedildi.

Türkiye'de bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılabileceğinden endişe duyulduğu aktarılan tasarıda, ülkeden AKPM'nin endişelerine ilişkin reform gerçekleştirmesi beklendiği, Türkiye'nin açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın da not alındığı belirtildi.

- FETÖ ve PKK, terör örgütü olarak görülmedi

Tasarıda, "(AKPM) MHP'nin talebiyle Yargıtay tarafından Türk parlamentosundaki en büyük ikinci muhalefet partisinin feshedilmesi ve PKK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla HDP üyesi 687 kişinin yasaklanması yönünde alınan kararlardan son derece endişe duymaktadır." ifadesine yer verildi.

AKPM Türk delegasyonu, bu madde hakkında 2 değişiklik talebinde bulundu. Söz konusu maddede yer alan "MHP'nin talebiyle" ifadesinin kaldırılması ve "PKK" yerine "terör örgütü PKK" yazılmasına yönelik talep edilen değişiklikler, yapılan oylamada kabul edilmedi.

Türk delegasyonu, değişiklik taleplerinde, MHP'nin HDP'nin feshedilmesine yönelik bir girişimi olmadığını, PKK'nın 40 yılda 40 binden fazla kişiyi öldürdüğünü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini vurguladı.

Türk delegasyonunun tasarının 20.2 maddesinde "Gülen hareketi" yerine "terör örgütü FETÖ" yazılması yönünde yaptığı değişiklik talebi de yapılan oylamada reddedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
35 bin kişilik araştırma: Korona aşısı hamileler için güvenilir
22 Nisan 2021 14:35		 ABD'deki Türk uzmandan 'Kaliforniya varyantı' uyarısı
22 Nisan 2021 13:09
Johnson & Johnson aşısında birden fazla sorun belirlendi
21 Nisan 2021 20:31		 Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
21 Nisan 2021 18:58
Pfizer-BioNTech aşısında da yan etki endişesi: Aşıdan sonra zona oldular
21 Nisan 2021 17:59		 Uygulamaları çökerten WebView konusunda Google yeni çözüm üretiyor
21 Nisan 2021 16:23
The Independent: Heathrow tacını İstanbul Havalimanı'na kaptırabilir
21 Nisan 2021 12:43		 Ukrayna, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a devlet nişanı verdi
21 Nisan 2021 07:20
'Endişe varyantı' bilim insanlarını ikiye böldü
20 Nisan 2021 21:27		 AB ile ABD arasında 'aşı sertifikası' görüşmeleri yapılıyor
20 Nisan 2021 16:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:06 - Eylül'ün ölümüne ilişkin okul müdürünün yargılanmasına başlandı20:04 - TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörleri hizmete girdi19:27 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı19:24 - HSK üyeliği için Meclise başvurular sona erdi19:21 - Pervin öğretmen köy çocuklarına umut oluyor19:16 - Köylüler ile muhtar tekme tokat kavga etti
19:16 - Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı19:04 - Vaka sayıları açıklandı: İyileşen sayısı vaka sayısını geçti19:02 - 82 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı18:55 - İzmir'de acı son: Yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti18:52 - Kamuda stratejik plan, performans ve faaliyet raporu esasları belli oldu18:48 - AKPM, Türkiye tasarısında FETÖ ve PKK 'terör örgütü' demedi
18:42 - Uzmanlar uyarıyor: Asemptomatik vakalar çok fazla18:33 - Bahçeli'den 23 Nisan mesajı18:25 - Korona testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı18:21 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 6 yaralı18:11 - Kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
18:07 - Aşı ikna timi, 73 yaşındaki Şaban amcayı ikna etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli kripto para borsasının sahibi yurt dışına kaçtı
Thodex'in kurucusu Özer'den açıklama: Türkiye'ye döneceğim
Bayram sonuna kadar tam kapanma mı geliyor?
Yeni Çalışma Bakanı EYT'lileri heyecanlandırdı
MASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koydu
Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısına başlanacak
Belediye Başkanının makam aracı şarampole yuvarlandı. Kaymakam ve başkan yaralandı
Bu ilçe 7'nci kez taşınıyor
Çeyrek altın 770 TL'yi geçti
Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nesli tükenen eşyalar 1
bir ünite kan verene bir porsiyon büryan 3
esmer vatandaş 2
temel hak ve özgürlüklerin sınırı 2
yıkıcı değil yapıcı olmak 4
grup çalışması 1
timsah gözyaşı 2
can suyu 3
Biri koronayı toparlayıp bir belgesel hazırlasa 1
polisin kağıt toplayıcısına ceza kesmesi 3
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 541 itfaiye eri alacak
İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 zabıta memuru alacak
Hannover Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam