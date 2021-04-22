İzmir'de acı son: Yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
|22 Nisan 2021 18:55
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Edinilen bilgiye göre yangın, 16.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2203 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında ilk müdahaleyi alevleri gören mahalle sakinleri yaptı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Bu esnada evde yalnız olduğu öğrenilen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün dumandan etkilendiği bildirilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut Gürgür'ün cansız bedeni olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi
Öte yandan, yangın esnasında evde olmadığı öne sürülen Bulut Gürgür'ün ailesi, küçük çocuktan gelen acı haber üzerine sinir krizi geçirdi. Yangın dolayısıyla daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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