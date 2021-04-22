Vaka sayıları açıklandı: İyileşen sayısı vaka sayısını geçti
Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.
|22 Nisan 2021 19:04
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 22 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 3.128 olarak açıklandı.
Test sayısı 45 milyon 040 bin 704'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, vefat sayısı 37 bin 329, ağır hasta sayısı 3 bin 463 oldu.
11 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Johnson & Johnson aşısında birden fazla sorun belirlendi
21 Nisan 2021 20:31
|Önlemlere rağmen vaka sayısı düşmüyor!
21 Nisan 2021 19:40
|Yerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları: Klasik yan etkiler
20 Nisan 2021 21:50
|Emekli Albay Cengiz Köylü koronavirüse yenik düştü
19 Nisan 2021 22:17
|Vaka sayısının kritik seyri sürüyor! 341 kişi hayatını kaybetti
19 Nisan 2021 19:42
|Vaka sayısı 56 binin altına düştü
18 Nisan 2021 19:31
|Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
17 Nisan 2021 22:04
|Vaka sayısı 4 gündür 60 binin üzerinde seyrediyor
17 Nisan 2021 19:34
|'Kırmızı soğan, Kovid-19'un akciğere tutulumunu engelliyor'
17 Nisan 2021 15:32
|AB, BioNTech'den 1,8 milyar doz aşı almaya hazırlanıyor
14 Nisan 2021 20:45