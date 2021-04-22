1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

82 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
 22 Nisan 2021 19:02
+Aa- Yazdır
82 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı

Yurt genelinde uygulanacak 82 saatlik sokak kısıtlaması an itibariyle başladı.

Bu kapsamda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 19.00'da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli kişiler de tören ve kutlama programları süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kamuda stratejik plan, performans ve faaliyet raporu esasları belli oldu
22 Nisan 2021 18:52		 Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısına başlanacak
22 Nisan 2021 17:06
İki ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
22 Nisan 2021 14:59		 Dış kaynaktan subay alım sonuçları açıklandı
22 Nisan 2021 14:48
Bakan Pakdemirli: Manda ve malak destek ödemelerini bugün yapıyoruz
22 Nisan 2021 14:25		 Çevre Bakanlığınca yılın ilk 3 ayında 62 milyon lira çevre cezası kesildi
22 Nisan 2021 12:29
Sahil Güvenlik Komutanlığından görevde yükselme duyurusu
22 Nisan 2021 11:34		 Niğde ve Nevşehir'deki 35 bin ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
22 Nisan 2021 11:27
MSÜ sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı
22 Nisan 2021 11:01		 Olimpik ve paralimpik sporculara aşıda öncelik getirildi
22 Nisan 2021 11:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:06 - Eylül'ün ölümüne ilişkin okul müdürünün yargılanmasına başlandı20:04 - TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörleri hizmete girdi19:27 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı19:24 - HSK üyeliği için Meclise başvurular sona erdi19:21 - Pervin öğretmen köy çocuklarına umut oluyor19:16 - Köylüler ile muhtar tekme tokat kavga etti
19:16 - Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı19:04 - Vaka sayıları açıklandı: İyileşen sayısı vaka sayısını geçti19:02 - 82 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı18:55 - İzmir'de acı son: Yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti18:52 - Kamuda stratejik plan, performans ve faaliyet raporu esasları belli oldu18:48 - AKPM, Türkiye tasarısında FETÖ ve PKK 'terör örgütü' demedi
18:42 - Uzmanlar uyarıyor: Asemptomatik vakalar çok fazla18:33 - Bahçeli'den 23 Nisan mesajı18:25 - Korona testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı18:21 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 6 yaralı18:11 - Kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
18:07 - Aşı ikna timi, 73 yaşındaki Şaban amcayı ikna etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli kripto para borsasının sahibi yurt dışına kaçtı
Thodex'in kurucusu Özer'den açıklama: Türkiye'ye döneceğim
Bayram sonuna kadar tam kapanma mı geliyor?
Yeni Çalışma Bakanı EYT'lileri heyecanlandırdı
MASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koydu
Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısına başlanacak
Belediye Başkanının makam aracı şarampole yuvarlandı. Kaymakam ve başkan yaralandı
Bu ilçe 7'nci kez taşınıyor
Çeyrek altın 770 TL'yi geçti
Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
birden fazla mutasyonlu virüs 1
yıkıcı değil yapıcı olmak 4
temel hak ve özgürlüklerin sınırı 2
Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı 6
dün bugün yarın 3
İftar topu 1
limit 1
hayatı renkli kılmak 3
film gibi 1
eski kumbaralar 2
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 541 itfaiye eri alacak
İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 zabıta memuru alacak
Hannover Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam