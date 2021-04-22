Köylüler ile muhtar tekme tokat kavga etti

4 BİN KİTAP REÇETEYLE DAĞITILDI Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen Kitap Eczanesi'nde, doktorlar tarafından yazılan reçete ile hasta çocuklara 4 binin üzerinde kitap dağıtıldı. Kitap Eczanesi'nin ikincisi de Gürsu Devlet Hastanesi'nde hasta çocuklara moral dağıtmaya başladı.