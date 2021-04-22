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Köylüler ile muhtar tekme tokat kavga etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı köyünde yaşayan vatandaşlar, tartıştıkları muhtar ve yakınları ile tekme tokat kavga etti.
 22 Nisan 2021 19:16
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Köylüler ile muhtar tekme tokat kavga etti

İddiaya göre, Tokatlı köyünde bulunan mezarlıklar dökülen hafriyat nedeniyle toprak altında kalırken, mezarlık içerisinde bulunan mescit restorana dönüştürüldü. Yakınlarının mezarlıklarının tahrip edildiğini duyan köylüler çalışmaların yapıldığı alana geldi. Durumdan şikayetçi olan köylüler ile Muhtar Şevki Alper ve yakınları tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun süre tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı ayırmakta zorlanan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen şahısları ifadelerini almak üzere karakola getirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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