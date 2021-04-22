Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Köylüler ile muhtar tekme tokat kavga etti
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı köyünde yaşayan vatandaşlar, tartıştıkları muhtar ve yakınları ile tekme tokat kavga etti.
|22 Nisan 2021 19:16
|+Aa- Yazdır
İddiaya göre, Tokatlı köyünde bulunan mezarlıklar dökülen hafriyat nedeniyle toprak altında kalırken, mezarlık içerisinde bulunan mescit restorana dönüştürüldü. Yakınlarının mezarlıklarının tahrip edildiğini duyan köylüler çalışmaların yapıldığı alana geldi. Durumdan şikayetçi olan köylüler ile Muhtar Şevki Alper ve yakınları tartışmaya başladı.
Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun süre tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı ayırmakta zorlanan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen şahısları ifadelerini almak üzere karakola getirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İzmir'de acı son: Yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
22 Nisan 2021 18:55
|Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
22 Nisan 2021 18:21
|'Thodex' mağdurundan suç duyurusu
22 Nisan 2021 18:00
|Kolombiyalı karı koca hırsızlık çetesi çökertildi
22 Nisan 2021 16:38
|Thodex'in kurucusu Özer'den açıklama: Türkiye'ye döneceğim
22 Nisan 2021 16:18
|Bu ilçe 7'nci kez taşınıyor
22 Nisan 2021 12:50
|Diyarbakır'da doktor park halindeki aracın yanında ölü bulundu
22 Nisan 2021 11:53
|Gebe karacayı öldüren kaçak avcının yakalanması için çalışma başlatıldı
22 Nisan 2021 11:51
|Elazığ'da sahte diş hekimi gözaltına alındı
22 Nisan 2021 11:46
|Emekli hakimi 400 bin lira dolandırdılar
22 Nisan 2021 11:23