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Pervin öğretmen köy çocuklarına umut oluyor

Mersin'de kendi imkanlarıyla temin ettiği kırtasiye ve giyim malzemelerini köy köy dolaşıp ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtarak örnek davranış sergileyen ücretli öğretmen Pervin Çelik, bu kez Değirmendere köyündeki çocuklara umut oldu.
 22 Nisan 2021 19:21
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Pervin öğretmen köy çocuklarına umut oluyor

Köy öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmaları duyarak kendisiyle iletişime geçen Değirmendere Derneğinin davetini kırmayan Çelik, hayırseverlerden temin ettiği Türk bayrakları, Anıtkabir'den alınan Atatürk tişörtleri, hikaye kitapları, oyuncaklar ve şekerlemelerden oluşan hediyeleri öğrencilere dağıtarak gönüllerini fethetti. Dernek Başkanı Ahmet Gül de bu örnek davranışından dolayı ücretli öğretmen Pervin Çelik'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Pandemi dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önceki yıllarda olduğu gibi coşkuyla kutlama imkanının olmadığını söyleyen Pervin Çelik, "Ama en azından bu gün minik dokunuşlarla onların yanlarında olmak istedim. Amacımız okuyan bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak. Hem buradaki vatandaşların hem de öğrencilerin ilgisi, sevgisi beni çok mutlu etti. Okumaya hevesli çocuklar ve 'çocuğum okusun' diyen hanımları görünce çok mutlu oldum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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