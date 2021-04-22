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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbe, cunta, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına maruz kalan, son olarak da 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cüler tarafından bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.
 22 Nisan 2021 19:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, Gazi Mustafa Kemal'in dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna günün ülke, millet ve çocuklar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, "23 Nisan'ı bu yıl da küresel koronavirüs salgını nedeniyle dünya çocuklarıyla bir araya gelemeden kutlasak da bu anlamlı günün heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle hep birlikte yaşıyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla Türk milletinin bağımsızlığını ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ederek açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığımızın öncüsü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Meclisin, 23 Nisan 1920'den bugüne kadar birçok badire atlattığını, Milli Mücadelede şerefle kazandığı "gazilik" payesini, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ikinci kez aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Darbe, cunta, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına maruz kalan, son olarak da 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cüler tarafından bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye idealiyle kenetlenen aziz milletimiz için daha büyük, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek, gelecek nesillere gurur duyacakları bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

"2023 VE GELECEK HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Türk milletinin çocuklara verdiği önemin ve değerin en güzel tezahürlerinden birisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin en kıymetli hazineleri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şanlı tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.

İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum."
Memurlar.Net
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