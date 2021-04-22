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Okul müdürünün yargılanmasına başlandı

Avcılar'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun (8) ölümüne ilişkin servis şoförünün dosyasının ardından açılan ikinci davada okul müdürü Umur Buğa'nın yargılanmasına başlandı.
 22 Nisan 2021 20:06
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Sanık Buğa savunmasında, söz konusu olayda herhangi bir kusurunun olmadığını, okul müdürü sıfatıyla tüm önlem ve tedbirleri aldığını öne sürdü. Buğa, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Duruşmada söz verilen Eylül Mirzaoğlu'nun babası müşteki Cahit Mirzaoğlu ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini söyledi.

Müşteki vekilinin isteği üzerine, sanığa okulda aldığı tedbirler soruldu.

Sanık Umur Buğa, göreve başladığında okulda iki yaya giriş kapısı olduğunu belirterek, ön taraftaki sokak dar olduğu için okulun arkasında başka bir kapı açtırıp yaya ve araç girişini rahatlattığını söyledi.

Yine, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta müdürlüğüne yazı yazarak, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafiğin rahatlatılmasını istediğini belirten Buğa, şöyle devam etti:

"Araç giriş çıkış kapımız tamamen yaya girişlerinden ayrı bir yerdedir. Araçların geri manevra yaparak tehlike oluşturmamaları için mantarlar da koydurmuştum. Servis araçlarının bekleyeceği yere de özellikle bir görevlinin hazır olması ve kontrolü sağlaması için güvenlik kulübesi yaptırmıştım. Okul aile birliği başkan ve yardımcılarını da bu araç giriş çıkışlarında kontrol ve gözetim konusunda sözlü olarak uyarmıştım. Ayrıca bu kişiler taşımacıyı tespit komisyon üyeleridir. Bu önlemler olaydan önce alınmıştır."

Servis giriş çıkışlarının güvensizliğine ilişkin daha önce velilerden ve öğrencilerden herhangi bir şikayet almadığını dile getiren Buğa, servis şoförlerini okula giriş ve çıkışlarında güvenli hareket etmeleri için sözlü olarak uyardığını anlattı.

Buğa, servis taşımacılığı yapan firmayla ilgili okula giriş ve çıkışlarda tehlike oluşturduklarına dair kendisine herhangi bir ihbar ve bilgi gelmediğini belirterek, "Ancak öğrencileri zamanında servise almadıkları ve tüm öğrencilerin servise binmelerini sağlayamadıkları, zaman zaman öğrenci alımını da unuttukları için firmayı değiştirmeyi düşünüyordum. Öğrencilerin mağdur olmaması için kasımdaki tatil dönemini bekliyordum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, müşteki Cahit Mirzaoğlu'nun davaya katılma talebini kabul ederek, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

- "Eylül'ün hakkını sonuna kadar savunacağım"

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan baba Cahit Mirzaoğlu, şoför ne kadar suçluysa okul müdürünün de o kadar suçlu olduğunu öne sürerek, "Eylül'ün hakkını sonuna kadar hukuk önünde savunacağım. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Başka Eylüller okulun bahçesinde ölmesin. Okulun bahçesinde olmasını ben bir türlü kabul edemiyorum. Okulun bahçesinde başkasının başına da gelebilir. Lütfen duyarlı olsunlar. Başka Eylüller ölmesin." ifadelerini kullandı.

- İddianameden

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin okul müdürü Umur Buğa hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında okul alanındaki indirme-bindirme yerlerinin belirlenmediği, taşımacılar ile taşıma faaliyetinde çalışan personelin okul alanını kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapılmadığı kaydediliyor.

MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yapılması gerekenlerin vurgulandığı iddianamede, nöbetlerde uyulması gereken esaslarla ilgili okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanıp öğretmenlere yazılı olarak imza karşılığı tebliğ edilmediği anlatılıyor.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre, "kazaya karışan servis aracının bahçeye giriş yapmasını önleyecek tedbirleri ya da sürücüsünün güvenli şekilde manevra yapmasını sağlayacak önlemleri aldırmayan idarenin olayda alt düzeyde tali kusurlu olduğu" vurgulanan iddianamede, sanık Umur Buğa'nın "taksirle ölüme sebep olma" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Aynı olaya ilişkin Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan servis şoförü Hüseyin Yıldırım, "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Anadolu Ajansı
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