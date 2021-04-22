15 yıl işe gitmeden 5.3 milyon lira maaş aldı
İtalya'da bir hastane çalışanı 15 yıl boyunca işe gitmeden toplam 5.3 milyon TL maaş aldı. Durumun fark edilmesi üzerine işten çıkartılan çalışan ve amirleri hakkında soruşturma başlatıldı.
|22 Nisan 2021 20:22
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İtalya'nın Catanzaro kentindeki Pugliese Ciaccio Hastanesi personeli Salvatore Scumace'nin 2005 yılında işe gitmeyi bıraktığı belirtildi.
Söz konusu adamın 15 yılda toplam 538 bin euro maaş (5.3 milyon TL) aldığı ifade edildi.
İtalyan Ansa ajansındaki habere göre, hastane çalışanı hakkında dolandırıcılık, gasp ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
6 hastane idarecisi de soruşturma kapsamına alındı.
Polis, işe gitmeyen adamı, kendisine karşı disiplin raporu düzenlenmesini engellemek için idarecisini tehdit etmekle de suçladı.
Bu idarecinin daha sonra emekli olduğu ancak söz konusu devamsızlığın ondan sonra gelenler tarafından fark edilmediği belirtildi.
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