Başkale'deki depremzedeler için kalıcı konutlar yapılacak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İran'ın Hoy kentinde geçen yıl yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde, depremzedelerle bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, AFAD İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi'ne geldi.

Burada mahalleliyle sohbet eden Çataklı, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Deprem sonrası yaptıkları çalışmaların sonuna geldiklerini anlatan Çataklı, "Sorunlar çözüldükten sonra kalıcı konutlar 3, 4 ay içinde bitiriliyor. Amacımız kış gelmeden en geç Eylül 2021'de kalıcı konutları teslim etmek ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamasını önlemektir. Konutların bir kısmının ihalesi yapıldı. Deprem yaşanan diğer illerde ne yapıldıysa burada da aynısı yapıldı ve yapılacak." dedi.

"Evini Yapana Yardım (EYY) Projesi"nin uygulanmayacağını, mühendislik bakımından olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade eden Çataklı, şunları kaydetti:

"EYY'den vazgeçtik. Türkiye'de afetzedeler için 50 bin civarında afet konutu yapılması planlandı. Bunların 1006'sı Van'daki afetzedeler için. Bu konut yöntemimiz Türkiye'nin her yerinde tercih edilen bir yöntem. Bu uygulama devam edecek ve bu uygulamadan geri adım atmayacağız. Yapacağımız konutlar sağlam, konforlu, kış koşullarına ve bu bölgeye çok uygun. Konutların ücretinin bir kısmını devlet finanse ediyor. Diğer kalan kısmını da siz sabit ve faizsiz olarak 2 yıl ödemesiz, 20 yılda ödeyeceksiniz. Bu, devletimiz tarafından mağdur vatandaşlarımıza sağlanan bir imkan. Biz konutları kış gelmeden teslim etmek için tüm hazırlığımızı tamamladık. Sizler de başvuruda geç kalıp mağdur olmayın. Başkale ve Saray'a 15 gün içinde 2 örnek konut yapılacak. Bunlara bakın. Ona göre kararınızı verin."

Vali Bilmez ise kalıcı konutların en kısa sürede teslim edilmesi için seferber olduklarını belirterek "Depremden hemen sonra temel amacımız mağdurların yarasını sarmak ve süreci en kısa sürede tamamlamaktı. Bunun için yoğun bir çalışma yaptık. Bundan sonraki amacımız, kış gelmeden kalıcı konutları yapıp vatandaşlarımıza teslim etmektir. Sizleri mağdur etmemek için seferber olduk." diye konuştu.

Muhtarlar ve vatandaşların da taleplerini dinleyen Bakan Yardımcısı Çataklı, ardından Saray ilçesine bağlı Örenburç Mahallesi'ne geçti.