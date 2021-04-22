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15 yaşındaki çocuk çatıdan atlayarak yaşamına son verdi
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki Muhlise Ö., 10 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bırakarak intihar etti.
|22 Nisan 2021 20:34
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Olay, saat 16.00 sıralarında Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarındaki bir sitede yaşandı. Ailesiyle yaşadığı 10 katlı apartmanın çatısına çıkan Muhlise Ö., kendisini boşluğa bıraktı. Sitenin bahçesindeki beton zemine düşen Muhlise Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi. Muhlise Ö.'nün kendisini attığını gören ancak engel olamayan site sakinleri, 112'ye haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Muhlise Ö.'nün cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, Muhlise Ö.'nün intihar nedenini araştırıyor.
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