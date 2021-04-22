Erdoğan, CB Politika Kurulu Başkanvekillerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi.
|22 Nisan 2021 20:57
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