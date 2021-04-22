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Salgın turizm sektöründe temassız çözümleri hızlandırdı

WeBee Platformu'nun paylaştığı bir araştırmaya göre, otel misafirlerinin ortalama yüzde 60'ı ödemeden check-in'e kadar tüm işlemleri bir mobil telefon üzerinden temassız olarak yapmak istiyor.
 22 Nisan 2021 21:08
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Salgın turizm sektöründe temassız çözümleri hızlandırdı

Turizm sektöründe dijitalleşme birkaç yıldır bir trend olmasına rağmen, salgın, konaklama endüstrisinde, özellikle otelciler arasında temassız çözümlerin benimsenmesini hızlandırdı.

Konaklama sektörü için çözümler sunana WeBee Platformu açıklamasına göre, tüm dünyada ve Türkiye'de turizm sektörü salgından ciddi derecede etkilendi. Dünyada kapanmalar ve salgın nedeniyle gerçekleştirilen kısıtlamalar hafiflemeye başlasa bile insanlar fiziksel temasın potansiyel risklerinden endişe duymaya devam ediyor.

Açıklamaya göre, turizm sektöründe dijitalleşme birkaç yıldır bir trend olmasına rağmen, salgın, konaklama endüstrisinde, özellikle otelciler arasında temassız çözümlerin benimsenmesini hızlandırdı.

Dünyada önemli üniversitelerin yaptığı araştırmalara göre, artık otel misafirlerinin yüzde 73'i otele gitmeden önce oteli araştırıyor ve iyi yorumlara sahip olmasını bekliyor. Misafirlerin yüzde 63'ü ise konakladıkları otel ile aralarında daha iyi bir iletişim olmasını istiyor ve ortalama yüzde 60'ı ödemeden check-in'e kadar tüm işlemleri bir mobil telefon üzerinden temassız olarak yapmak istiyor.

Turizmciler, pandemi döneminde hem müşterilerinin rahat etmesi ve sağlıklı şekilde tatillerini sürdürebilmeleri hem de çalışanlarının daha verimli ve temassız alanlarda çalışması için geliştirilen teknolojiden de destek almaya başladı.

"İş akışını dijitalleştirerek onların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen WeBee Satış Müdürü Burcu Kale, otel sahiplerinin iletişimini, pazarlamasını ve otel personelinin iş akışını dijitalleştirerek onların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını ve mobil uygulamalarının, misafir yolculuğunun tüm aşamalarında otel misafirlerinin anlamlı etkileşimine odaklandığını dile getirdi.

Otel misafirlerinin sadece akıllı telefonlarını kullanarak, konakladıkları tesisin tüm hizmetlerinden, dil engeline takılmadan faydalanabildiğini aktaran Kale, misafirlerin tüm isteklerinin cep telefonlarıyla karşılandığı için mesafe kurallarına uygun şekilde konaklamaya imkan sağlandığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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