1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan dilencilerden Mahmud A.'nın (69) üzerinde yapılan aramada iç çamaşırından 1700 TL para çıktı.
 22 Nisan 2021 21:46
+Aa- Yazdır
Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ramazanda artan, insanların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin cadde ve sokaklarda yaptığı çalışmada son 3 günde 16 dilenci yakalandı. Yakalanan dilenciler arasında Mahmud A.'nın üzerinde yapılan arama çalışmasında iç çamaşırına sakladığı kesede 1700 TL, cebinde 88 TL ele geçirildi. Üzerlerinden çıkan paralara el konulan dilencilere idari ceza uygulandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Ceyhan: Mart ayında çok büyük bir hata yaptık
22 Nisan 2021 22:54		 Seyir halinde telefona bakanlar daha fazla hata yapıyor
22 Nisan 2021 22:40
Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
22 Nisan 2021 21:40		 'Rize'de aynı soyadlarda kümelenen vakalar artıyor'
22 Nisan 2021 21:38
Türkiye genelinde yarın yağış beklenmiyor
22 Nisan 2021 21:02		 Yasağı nasıl deldiğini anlattı! 22 bin TL'lik ceza kesildi
22 Nisan 2021 20:28
Seyyar olarak börek satmaya başladı, 183 şube açtı
22 Nisan 2021 20:16		 İran'da yaptıramadığı aşıyı Türkiye'de 20 günde yaptırdı
22 Nisan 2021 20:14
Uzmanlar uyarıyor: Asemptomatik vakalar çok fazla
22 Nisan 2021 18:42		 Korona testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı
22 Nisan 2021 18:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:08 - 23 eski EGO otobüsü elektrikli otobüse dönüştürülecek23:07 - Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem23:03 - Aşı sahtekarlığında ilginç detay! Pfizer iddiayı doğruladı22:54 - Prof. Dr. Ceyhan: Mart ayında çok büyük bir hata yaptık22:44 - İmamoğlu: 21 ayda İBB 9 milyar lira dış borç ödedi22:40 - Seyir halinde telefona bakanlar daha fazla hata yapıyor
22:36 - 'Foça Tatil Köyü' için 'turizm' amaçlı kullanılsın çağrısı22:12 - AVM'de güvenlik ile vatandaş arasında tekme- tokat kavga22:09 - AstraZeneca aşısı olan 168 kişide kan pıhtılaşması görüldü22:06 - Adliyeye sevk edilen 6 emekli amiral serbest bırakıldı21:50 - İstanbul İl MEM'den idari izin genelgesi21:46 - Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı
21:45 - Antalya'da ormanları 'uçan robot'lar koruyacak21:40 - Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi21:38 - 'Rize'de aynı soyadlarda kümelenen vakalar artıyor'21:31 - Terör örgütüne karşı 9 bin 630 operasyon yapılacak21:20 - Bazı beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı
21:08 - Salgın turizm sektöründe temassız çözümleri hızlandırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Thodex'in kurucusu Özer'den açıklama: Türkiye'ye döneceğim
Yerli kripto para borsasının sahibi yurt dışına kaçtı
Bayram sonuna kadar tam kapanma mı geliyor?
Yeni Çalışma Bakanı EYT'lileri heyecanlandırdı
MASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koydu
Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısına başlanacak
Belediye Başkanının makam aracı şarampole yuvarlandı. Kaymakam ve başkan yaralandı
Vaka sayıları açıklandı: İyileşen sayısı vaka sayısını geçti
Bu ilçe 7'nci kez taşınıyor
Çeyrek altın 770 TL'yi geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiyenin en yaşanılası ili 1
Abla deme bana 1
evden çalışmak 1
oyunbaz 2
ebleh 2
aviyonik sistem 1
Çorbama kaşık attın 1
biliyormusun.net 1
iftarda kıymalı pide 1
soundtracks 1
SON İLANLAR
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 7 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 1 İşç iAlacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam