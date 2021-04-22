İstanbul İl MEM'den idari izin genelgesi
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari izinlere ilişkin genelge yayımladı.
|22 Nisan 2021 21:50
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