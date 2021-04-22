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AVM'de güvenlik ile vatandaş arasında tekme- tokat kavga

Antalya'da, bir AVM girişinde maske takması için uyarılan kişi ile güvenlik görevlileri arasında tekme- tokat kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
 22 Nisan 2021 22:12
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Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre AVM'ye girmek isteyen bir kişiye güvenlik görevlileri maske takması konusunda uyarıda bulundu. Bu esnada maske takmak istemeyen kişiyle AVM'nin güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Maske takmamakta direnen kişi, iddiaya göre AVM'nin güvenlik görevlisine vurunca tartışma, kavgaya dönüştü. Bir anda AVM'nin girişinde güvenlik görevlileri ile vatandaş arasında tekme- tokat kavga çıktı. Kavgaya AVM'nin kadın güvenlik görevlileri de dahil olurken, güvenlik görevlilerinin yere yatırdıkları kişiyi darbetme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yere yatırılan vatandaşa bir güvenlik görevlisinin tekme attığı da göze çarptı.

Kavganın yaşandığı AVM'nin yönetimi, güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen bir kişinin maske takmamakta direndiğini ve saldırgan tavırları nedeniyle istenmeyen bir durum yaşandığını, müşteriyle ilgili şikayette bulunulduğunu ifade etti.
DHA
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