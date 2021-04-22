1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Foça Tatil Köyü' için 'turizm' amaçlı kullanılsın çağrısı

İzmir'in Foça ilçesindeki Foça Tatil Köyü için Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4'üncü kez çıkılan ihalede teklif verme süreci 20 Nisan'da sona erdi. Sürecin tamamlanmasının ardından Foçalılar tesisin yeniden turizm amaçlı olarak kullanılması yönünde tercih yapılması için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
 22 Nisan 2021 22:36
+Aa- Yazdır
'Foça Tatil Köyü' için 'turizm' amaçlı kullanılsın çağrısı

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olan Foça Tatil Köyü, 1967 ile 2005 yılları arasında hizmet verdi. Türkiye ve dünyadan birçok ünlü ismi ağırlayan tatil köyünün 2005 yılında kapatılmasının ardından özelleştirilmesi için daha önce 3 kez ihaleye çıkıldı. 2006 ve 2018 yıllarında yapılan ihaleleri kazanan şirketlere Özelleştirme İdaresi'nce tahsis yapılmadığından ihaleler iptal edildi. 2010 yılında açılan ihaleye ise teklif veren olmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 Şubat 2021 tarihinde, resmi web sitesinde Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirileceğini ve konuya ilişkin ilanın resmi gazetede yayınlandığını duyurdu. İlan edilen ihale sürecinde teklif verme aşaması geçen 20 Nisan Salı günü tamamlandı. Teklif veren sayısı hakkında resmi açıklama yapılmadı.

BELEDİYE MECLİSİNDE YER ALAN TÜM PARTİLERİN ÜYELERİ KATILDI

Teklif sürecinin tamamlanmasının ardından çoğunluğu turizmcilerden oluşan Foçalılar, Tatil Köyü girişinde toplanarak Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz tarafından yapılan basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasına bazı CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, Foça Belediye meclisinde yer alan tüm partilerin belediye meclis üyeleri, bazı vakıf ve sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar da destek verdi.

'TATİL KÖYÜ FOÇA İÇİN BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR'

1966 yılında yatırımı tamamlanarak Foça'nın en güzel koylarından birinde hizmete açılan Foça Tatil Köyü, bilinen adı ile 'Fransız Tatil Köyü-Club Med'in Foça'nın turizmde gelişmesini doğrudan etkilediğine vurgu yapan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, yıllardır kapalı duran tesisin, turizm işletmeciliğini bilen, deneyim sahibi yatırımcılar eliyle yeniden kapılarını açmasını istediklerini söyledi. Başkan Gürbüz, "800 yataklı bu tesis Foça'nın bacasız sanayisine çok katkı sağlamış; Foça'nın ekonomisine ve esnafına da gelir kapısı olmuştur. Ayrıca çok sayıda Foçalı çalışmaya başlamış, meslek sahibi olmuştur. Foça'da halen bu tatil köyünden emekli olmuş çok sayıda insan bulursunuz. Kapanan tesis için zaman zaman ihaleler açılmış olsa da sonuç alınamamış iptal olmuştur. 49 yıllığına işletme hakkı devriyle özelleştirme ihalesine çıkacak olan tesisin ihale şartnamesinde, koruma kurulu kararı ile turizm amaçlı işletilecek olması en önemli güvencedir. İhale sonrasında da Foçalılar olarak konunun takipçisi olacağız. Beklentimiz; yıllardır kapalı duran bu tesisin, turizm işletmeciliğini bilen, deneyim sahibi yatırımcıların ihaleye katılımları sağlanıp kapılarının açılması ve Foça'mızın yeniden bir turizm destinasyonu haline gelmesidir. Foça Tatil Köyü kentimiz için bir turizm tesisinden daha fazla anlam taşımaktadır" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
23 eski EGO otobüsü elektrikli otobüse dönüştürülecek
22 Nisan 2021 23:08		 Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
22 Nisan 2021 23:07
Ege'nin antik kentleri: Efes, Laodikya ve Afrodisyas
22 Nisan 2021 20:55		 Kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
22 Nisan 2021 18:11
Aşı ikna timi, 73 yaşındaki Şaban amcayı ikna etti
22 Nisan 2021 18:07		 O polis memuru altınla ödüllendirildi
22 Nisan 2021 18:04
Validen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişileri uyarı
22 Nisan 2021 17:44		 İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
22 Nisan 2021 16:35
Hakkari'de jandarma personeli için yapılacak 72 konutun temeli atıldı
22 Nisan 2021 16:15		 Samsun'da belediye daire başkanı koronadan yaşamını yitirdi
22 Nisan 2021 15:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:15 - Karavanla tatil iş hayatını değiştirdi23:08 - 23 eski EGO otobüsü elektrikli otobüse dönüştürülecek23:07 - Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem23:03 - Aşı sahtekarlığında ilginç detay! Pfizer iddiayı doğruladı22:54 - Prof. Dr. Ceyhan: Mart ayında çok büyük bir hata yaptık22:44 - İmamoğlu: 21 ayda İBB 9 milyar lira dış borç ödedi
22:40 - Seyir halinde telefona bakanlar daha fazla hata yapıyor22:36 - 'Foça Tatil Köyü' için 'turizm' amaçlı kullanılsın çağrısı22:12 - AVM'de güvenlik ile vatandaş arasında tekme- tokat kavga22:09 - AstraZeneca aşısı olan 168 kişide kan pıhtılaşması görüldü22:06 - Adliyeye sevk edilen 6 emekli amiral serbest bırakıldı21:50 - İstanbul İl MEM'den idari izin genelgesi
21:46 - Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı21:45 - Antalya'da ormanları 'uçan robot'lar koruyacak21:40 - Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi21:38 - 'Rize'de aynı soyadlarda kümelenen vakalar artıyor'21:31 - Terör örgütüne karşı 9 bin 630 operasyon yapılacak
21:20 - Bazı beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Thodex'in kurucusu Özer'den açıklama: Türkiye'ye döneceğim
Yerli kripto para borsasının sahibi yurt dışına kaçtı
Bayram sonuna kadar tam kapanma mı geliyor?
Yeni Çalışma Bakanı EYT'lileri heyecanlandırdı
MASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koydu
Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısına başlanacak
Belediye Başkanının makam aracı şarampole yuvarlandı. Kaymakam ve başkan yaralandı
Vaka sayıları açıklandı: İyileşen sayısı vaka sayısını geçti
Bu ilçe 7'nci kez taşınıyor
Çeyrek altın 770 TL'yi geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Felah 1
çukur 2
kutup yıldızı 3
simbiyotik 2
hüngür hüngür ağlamak 3
silikon kepçe ya da kaşık 2
menfur 1
kafasını kaşıyacak zamanı olmamak 1
keratin 4
sürgün 1
SON İLANLAR
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 7 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 1 İşç iAlacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam