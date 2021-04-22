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Seyir halinde telefona bakanlar daha fazla hata yapıyor

Sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile uğraşmaları, kazalara neden olabiliyor. Hatta can kaybına da yol açıyor. Oysa telefona birkaç saniyelik bir bakış bile büyük risk taşıyor. Üstelik cezası da meydana gelen kazanın sonuçlarına göre artıyor.
 22 Nisan 2021 22:40
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Seyir halinde telefona bakanlar daha fazla hata yapıyor

Seyir halinde cep telefonu kullanımı, trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. O kazalar zaman zaman, can kayıpları ile sonuçlanıyor.

Türkiye'de günde ortalama 20-25 kişi trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu trafik kazalarının büyük çoğunluğuna ise cep telefonu kullanımı yol açıyor.

[Grafik: TRT Haber | Bedra Nur Aygün]

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'na ait bilgilere göre, trafikte cep telefonu kullanan sürücüler daha fazla hata yapıyor.

Tehlikeli durumları fark edemiyor, manevra yapmakta geç kalıyor.

Cep telefonu dikkati dağıtıyor

Basit bir telefon görüşmesinde dikkat kaybı yüzde 20, ciddi bir görüşmede ise yüzde 29 azalıyor.

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Utku Uzunoğlu, "Telefonunuza mesaj geldiğinde şöyle bir kafanızı indirip kimden gelmiş deyip geri kaldırmanız ortalama 4 saniye sürer. Siz bu süreçte bir futbol sahası kadar mesafeyi yolu kesinlikle algılamadan geçmiş olursunuz ve bu esnada birilerinin hayatına sebep olmanız muhtemel" sözleriyle tehlikenin boyutunu dile getiriyor.

Telefonla konuşmanın cezası 314 lira

Seyir halinde telefonla konuşmanın cezası 314 lira. Ayrıca 10 ceza puanı ehliyete işleniyor.

Cep telefonunun neden olduğu kazada can kaybı olursa, cezanın boyutu da değişiyor.

Ceza Hukukçusu Yusuf Yayalar da "Kazada meydana gelen ölüm ya da yaralanma söz konusu ise bu takdirde bilinçli taksir dediğimiz olay söz konusu olur. Kazada bir kişi ölmüşse 2 yıldan 6 yıla kadar birden fazla kişi ölmüş ya da bir kişi ölmüş birden fazla kişi yaralanmışsa 2 yıldan 15 yıla kadar yargılanma mümkün" diyor.

Haber: Rasih Turanoğlu
TRT
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