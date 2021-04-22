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Prof. Dr. Ceyhan: Mart ayında çok büyük bir hata yaptık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayılarındaki artışlarda hataların etkili olduğunu belirterek, "Mart ayında çok büyük bir hata yaptık ve bedelini çok sayıda ölümle ödedik. Yeni önlemler alınmalı, kısıtlamalar gelmeli derken biz tam tersini yaptık" dedi.
 22 Nisan 2021 22:54
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Prof. Dr. Ceyhan: Mart ayında çok büyük bir hata yaptık

Prof. Dr. Ceyhan katıldığı bir televizyon programında, koronavirüsle mücadelede aşılamanın önemine dikkat çekti ve "Aşının etkisini, toplumun yüzde 70'i aşılandığında görüyoruz. Yüzde 80'e ulaşan ülkeler var. Bakanlığın sürekli tek doz aşıdan bahsetmesi son derece olumsuz bir tablo yaratıyor" diye konuştu.

Ceyhan, "İnsanlarda tek doz aşı dendiğine göre bir koruyucu özelliği vardır gibi bir algı oluşuyor. Hiç böyle bir şey yok. Ancak yüzde 20-25 koruyabiliyor. Bizim için önemli olan iki doz aşısını yaptırmış insan sayısı ve toplumdaki oranı. Henüz daha yüzde 10'unda bile değiliz" ifadelerini kullandı.

'Bir tane bile hasta alacak yerimiz yok'

Prof. Dr. Ceyhan, daha önceki dönemlere kıyasla daha ciddi bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti ve şunları ifade etti:

"Tek silahımız devletin alması gereken önlemler ve bireysel önlemler. Devletin alması gereken önlemlerin geçtiğimiz ilkbahar ile kıyaslarsanız şu andaki önlemleri ne kadar hafif olduğunu, ne kadar vaka sayısını önlemede yetersiz olduğunu görürsünüz zaten. Bizim yetişkin hastanelerinde ölüm oranlarının daha düşük gibi düşünüyorsunuz. Örneğin çocuklarda, benim çalıştığım hastane Hacettepe'de tamamen doluyuz. Kovid yatakları da dolu, yoğun bakım yatakları da dolu, bir tane bile hasta alacak yerimiz yok. Daha önceki iki artış dönemine göre şimdi daha ciddi bir sorunla karşı karşıyayız."

Ceyhan, koronavirüs ile mücadelede eksik yönlenere dikkat çekti ve "Mart ayında çok büyük bir hata yaptık ve bedelini çok sayıda ölümle ödedik. Mart ayında 5 bin 10 binlere çıktığı zaman günlük vaka sayısı, ben şunu bekliyordum; yeni önlemler alınmalı, kısıtlamalar gelmeli derken biz tam tersini yaptık. Okulları açtık, yasakları kaldırdık. Bu yolla salgınla nasıl başa çıkacaktık? Bunu 60 bini geçen vaka sayıları ile işte 300'ün üzerindeki ölüm sayıları ile ödüyoruz" dedi.
Memurlar.Net
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