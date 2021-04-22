Aşı sahtekarlığında ilginç detay! Pfizer iddiayı doğruladı
|22 Nisan 2021 23:03
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Wall Street Journal'da yer alan haberde, Meksika'da ele geçirilen aşı şişelerinde sahte etiketlere rastlanırken, Polonya'daki sahte Kovid-19 aşılarının içeriğinde de kırışıklık giderici maddelerin olduğu kaydedildi.
Haberde, Meksika'da bir klinikte dozu 1000 dolardan yaklaşık 80 kişiye sahte aşı yapıldığı, içinde sadece arıtılmış su bulunan aşı şişelerinin piknik soğutucusunda saklanırken ele geçirildiği bildirildi.
Pfizer Güvenlik Başkanı Lev Kubiak, bütün dünyanın Kovid-19 aşısına ihtiyacı olduğu ve çok sınırlı tedarikin bulunduğu bir ortamda suçlular için mükemmel bir fırsat doğduğu değerlendirmesinde bulundu.
Kubiak, piyasaya sahte aşı sürümünün daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulunarak "Şu anda tüketiciler aşı temini için çaresizler ve bu nedenle kolayca kandırılıyorlar." dedi.
ABD de dahil Meksika ve diğer bazı ülkelerde, sahte aşı pazarlaması yapan onlarca internet sitesinin de kapatıldığı kaydedildi.
Haberde, Interpol kayıtlarına göre, geçen ay Çin ve Güney Afrika'da binlerce doz sahte Kovid-19 aşısının ele geçirildiği ve onlarca kişinin gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı.
Yetkililer, sahte ilaç üretiminin son 10 yılda çok kazançlı bir sektör haline geldiğine işaret ederek PricewaterhouseCoopers kayıtlarına göre, sahte reçeteli ilaç pazarının yıllık değeri 200 milyar dolardan fazla.
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