1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 22 Nisan 2021 23:07
+Aa- Yazdır
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı saat 22.49'da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 40,46 kilometre olarak ölçüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
800 yıllık Ulu Cami'de depremin yaraları sarılıyor
22 Nisan 2021 23:44		 23 eski EGO otobüsü elektrikli otobüse dönüştürülecek
22 Nisan 2021 23:08
'Foça Tatil Köyü' için 'turizm' amaçlı kullanılsın çağrısı
22 Nisan 2021 22:36		 Ege'nin antik kentleri: Efes, Laodikya ve Afrodisyas
22 Nisan 2021 20:55
Kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
22 Nisan 2021 18:11		 Aşı ikna timi, 73 yaşındaki Şaban amcayı ikna etti
22 Nisan 2021 18:07
O polis memuru altınla ödüllendirildi
22 Nisan 2021 18:04		 Validen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişileri uyarı
22 Nisan 2021 17:44
İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
22 Nisan 2021 16:35		 Hakkari'de jandarma personeli için yapılacak 72 konutun temeli atıldı
22 Nisan 2021 16:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:39 - Bakan Vedat Bilgin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı00:28 - İletişim Başkanlığının 'Şehit Diplomatlar Sergisi' 24 Nisan'da açılıyor00:21 - Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı00:15 - Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik00:09 - 23 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları00:04 - Rekabet Kurumundaki daire başkanı trendyol'a transfer oldu
00:02 - 'Kamera kayıtlarındaki konuşmaları' deşifre eden memur suç işlemiş midir?00:00 - Ramazanda umut var23:46 - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı23:44 - 800 yıllık Ulu Cami'de depremin yaraları sarılıyor23:40 - Liseli Zeynep, matematik dalında gümüş madalya kazandı23:39 - Aile hekimi: Mesleğime döndüğüm için şükrediyorum
23:38 - Öğrenciler anlaşmazlıkları 'arabuluculu' ile çözülüyor23:30 - Akdeniz'deki tekne kazası: En az 100 düzensiz göçmen öldü23:15 - Karavanla tatil iş hayatını değiştirdi23:08 - 23 eski EGO otobüsü elektrikli otobüse dönüştürülecek23:07 - Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
23:03 - Aşı sahtekarlığında ilginç detay! Pfizer iddiayı doğruladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rekabet Kurumundaki daire başkanı trendyol'a transfer oldu
'Kamera kayıtlarındaki konuşmaları' deşifre eden memur suç işlemiş midir?
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
Ramazanda umut var
23 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Bakan Vedat Bilgin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
İletişim Başkanlığının 'Şehit Diplomatlar Sergisi' 24 Nisan'da açılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mustafa orhan 1
iftarda kıymalı pide 1
cep telefonuna bakarak araba kullanmak 5
prosopagnosia 1
ayakta yanma hissi 3
thodex in durumu 6
Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı 6
Gömü 3
simbiyotik 2
B.A 1
SON İLANLAR
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 7 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 1 İşç iAlacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam