Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|22 Nisan 2021 23:07
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|800 yıllık Ulu Cami'de depremin yaraları sarılıyor
22 Nisan 2021 23:44
|23 eski EGO otobüsü elektrikli otobüse dönüştürülecek
22 Nisan 2021 23:08
|'Foça Tatil Köyü' için 'turizm' amaçlı kullanılsın çağrısı
22 Nisan 2021 22:36
|Ege'nin antik kentleri: Efes, Laodikya ve Afrodisyas
22 Nisan 2021 20:55
|Kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
22 Nisan 2021 18:11
|Aşı ikna timi, 73 yaşındaki Şaban amcayı ikna etti
22 Nisan 2021 18:07
|O polis memuru altınla ödüllendirildi
22 Nisan 2021 18:04
|Validen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişileri uyarı
22 Nisan 2021 17:44
|İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
22 Nisan 2021 16:35
|Hakkari'de jandarma personeli için yapılacak 72 konutun temeli atıldı
22 Nisan 2021 16:15