1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile hekimi: Mesleğime döndüğüm için şükrediyorum

Karaman'da çalıştığı sağlık ocağında bir hastasıyla temasından yeni tip koronavirüse yakalanan aile hekimi Miraç Dinçay ile 82 yaşında 20 gün tedavi gördükten sonra hastalığı yenen Halil İbrahim Çetin yaşadıklarını anlattı.
 22 Nisan 2021 23:39
+Aa- Yazdır
Aile hekimi: Mesleğime döndüğüm için şükrediyorum

İl Sağlık Müdürlüğü 3 No'lu Sağlık Ocağında aile hekimi olarak çalışan Dinçay, AA muhabirine, 10 senedir doktor olarak hizmet verdiğini söyledi.

Salgın sürecinde dikkat etmesine rağmen hastalarıyla temasın etkisiyle Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından eşinin de bu hastalığa yakalandığını anlatan Dinçay, evdeki kısa süreli tedavisinin ardından durumunun ağırlaşması üzerine Karaman'da bir hastaneye yatırıldığını dile getirdi.

Dinçay, o sırada nefes almakta zorlandığını, plazma tedavisinin de sonuçsuz kaldığını, kendisini iyileştirmeye çalışan doktorunun ağabeyinin olmasının da duygusallığını artırdığını anlattı.

Bir hafta sonra durumunun daha da kötüleşmesi sonucu Konya'da 7 gün boyunca yoğum bakımda tedavi gördüğüne işaret eden Dinçay, sağlık çalışanlarının kendisiyle "yeni doğan bir bebek gibi" ilgilenmesini asla unutmayacağına dikkati çekti.

"Entübe olmamak için çok uğraştım"

Dinçay, bu süreçte eşi ve çocuğundan ayrı kalmanın zorluğunu da dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yatıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Ölecek miyim? Eşim ne yapacak? Kızım ne yapacak? Acaba birilerine bulaştırdım mı? Hayatını, çevreni, hastalarını düşünüyorsun. Mesleğime ve hayata döndüğüm için şükrediyorum. Sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlığı gördüğünüz zaman işinizin başına tekrar dönüp daha çok hastayla ilgilenmeyi, onlara yardımcı olabilmeyi hayal ediyorsunuz. Entübe olmamak için çok uğraştım. Saatlerce yüz üstü yattım. 10 gün Konya'da tedavi gördükten sonra evime döndüm. Yüzümde hala maske izleri var, ciğerlerim eskisi gibi değil."

Bu hastalığa inanmayanların sayısının fazla olduğunu söyleyen Dinçay, "Bu gerçeği en acı şekilde yaşayanlardan biriyim. Bu mücadeleyi çok acı çekerek kazandım. Bu hastalığın gerçek olduğuna inanmayanları, kurallara ve uyarılara uymayanları anlayamıyorum. Birgün bir hastanenin köşesinden bile baksalar verilen mücadelenin büyüklüğünü görebilecekler." diye konuştu.

"İhmalim hayatıma mal oluyordu"

Koronavirüs tedbirlerine riayet etmesine rağmen Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anlatan emekli vatandaş Çetin ise salgının başından beri evden çıkmadığını ve misafir kabul etmediğini söyledi.

Bu süreçte çocuklarını bile balkondan gördüğünü, ailenin büyüğü olmasına rağmen bayramlarda kimseyle görüşmediğini aktaran Çetin, bir anlık hatasının neredeyse hayatına mal olacağını belirtti. Çetin, şunları söyledi:

"O kadar tedbire rağmen 60 yıllık bir arkadaşımı görmek istedim. Ziyaretime geldi. 3 gün sonra ikimiz de koronavirüse yakalandık. 20 gün tedavi gördüm, nefes alamıyordum, zor bir süreç geçirdim. Çok duygusal anlar yaşadım. Taburcu oldum. Şu anda hala ciğerlerimden sıkıntım var. Oksijen makinası kullanıyorum. Arkadaşım vefat etti. Kimse 'bana bulaşmaz' demesin. Bulaşmasa bana bulaşmaması lazımdı. Bir kere taviz verdim, koronavirüse yakalandım. İhmalim hayatıma mal oluyordu. Şimdi kimseye bir şey demiyorum. Sevdiklerimizle telefondan görüşelim. Sarılmayalım. Ellerimizi öpmesinler. Önemli olan sağlık."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Liseli Zeynep, matematik dalında gümüş madalya kazandı
22 Nisan 2021 23:40		 Karavanla tatil iş hayatını değiştirdi
22 Nisan 2021 23:15
Prof. Dr. Ceyhan: Mart ayında çok büyük bir hata yaptık
22 Nisan 2021 22:54		 Seyir halinde telefona bakanlar daha fazla hata yapıyor
22 Nisan 2021 22:40
Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı
22 Nisan 2021 21:46		 Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
22 Nisan 2021 21:40
'Rize'de aynı soyadlarda kümelenen vakalar artıyor'
22 Nisan 2021 21:38		 Türkiye genelinde yarın yağış beklenmiyor
22 Nisan 2021 21:02
Yasağı nasıl deldiğini anlattı! 22 bin TL'lik ceza kesildi
22 Nisan 2021 20:28		 Seyyar olarak börek satmaya başladı, 183 şube açtı
22 Nisan 2021 20:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:39 - Bakan Vedat Bilgin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı00:28 - İletişim Başkanlığının 'Şehit Diplomatlar Sergisi' 24 Nisan'da açılıyor00:21 - Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı00:15 - Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik00:09 - 23 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları00:04 - Rekabet Kurumundaki daire başkanı trendyol'a transfer oldu
00:02 - 'Kamera kayıtlarındaki konuşmaları' deşifre eden memur suç işlemiş midir?00:00 - Ramazanda umut var23:46 - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı23:44 - 800 yıllık Ulu Cami'de depremin yaraları sarılıyor23:40 - Liseli Zeynep, matematik dalında gümüş madalya kazandı23:39 - Aile hekimi: Mesleğime döndüğüm için şükrediyorum
23:38 - Öğrenciler anlaşmazlıkları 'arabuluculu' ile çözülüyor23:30 - Akdeniz'deki tekne kazası: En az 100 düzensiz göçmen öldü23:15 - Karavanla tatil iş hayatını değiştirdi23:08 - 23 eski EGO otobüsü elektrikli otobüse dönüştürülecek23:07 - Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
23:03 - Aşı sahtekarlığında ilginç detay! Pfizer iddiayı doğruladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rekabet Kurumundaki daire başkanı trendyol'a transfer oldu
'Kamera kayıtlarındaki konuşmaları' deşifre eden memur suç işlemiş midir?
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
Ramazanda umut var
23 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Bakan Vedat Bilgin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
İletişim Başkanlığının 'Şehit Diplomatlar Sergisi' 24 Nisan'da açılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
film gibi 1
iyi paraya nelerden vazgeçebilirsiniz 2
ezogelin çorbası 3
çevre bilinci 1
başarı için her şeyi göze alanlar 6
Bee Gees 1
hüngür hüngür ağlamak 3
kediler sahibini seçer 1
menfur 1
Biri koronayı toparlayıp bir belgesel hazırlasa 1
SON İLANLAR
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 7 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 1 İşç iAlacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam