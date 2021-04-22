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Liseli Zeynep, matematik dalında gümüş madalya kazandı

Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 10. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden liseli Zeynep Ebrar Karadeniz, 213 kız öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girmenin mutluluğunu yaşıyor.
 22 Nisan 2021 23:40
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İzmir Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zeynep Ebrar Karadeniz, 54 ülkeden 213 kız öğrencinin katıldığı Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda (EGMO) gümüş madalya elde etti.

TÜBİTAK tarafından "Uluslararası Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında milli takımlarda yetiştirilen öğrenciler, uluslararası sahada Türkiye'yi temsil ediliyor.

Tüm dünyada kız öğrencilerin matematiğe olan ilgilerini arttırmak amacıyla 2012'den itibaren düzenlenmeye başlanan Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nın 10'uncusu, salgın nedeniyle 9-15 Nisan'da, çevrim içi olarak Gürcistan merkezli olarak gerçekleştirildi.

54 ülkeden 213 kız öğrencinin katıldığı yarışma her biri 4,5 saat süren iki sınavla tamamlandı. Türkiye Kız Matematik Takımı, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak, toplam puan sıralamasında 10. sırada yer aldı.

Yarışmada Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran İzmir Fen Lisesi'nden 15 yaşındaki Zeynep Ebrar Karadeniz, AA muhabirine, matematiğe olan ilgisinin ortaokulda başladığını belirtti.

Okuldaki öğretmenlerinin kendisine her zaman destek olduğunu aktaran Karadeniz, TÜBİTAK'ın düzenlediği kamplarda alanında uzman hocalardan ders aldığını ve bunun da çok faydasını gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Olimpiyatlar gerçekten çok eğlenceli, çok çalışma gerektiriyor ancak azimle çalışınca, başarı elde etmek hiç de zor değil. Okulumuz olimpiyat açısından bize çok yardımcı oluyor. Olimpiyat takımı için bize ayrılan odada birçok kaynağımız var ve her zaman bize destek olan öğretmenlerimizle çalışıyoruz. Pandemi döneminde de online olarak bu sürece verimli bir şekilde devam etmeyi başardık. Bu konuda ben de her gün saatlerce çalıştım. Sorular çözüp defterler tutarak kendimi geliştirdim. Normalde sınav Gürcistan'da olacaktı ancak salgından dolayı çevrim içi gerçekleşti. Zorlandığım sorular oldu ancak son ana kadar sakin bir şekilde odaklandım ve soruları çözmeyi başardım. Sınav bitiminde sonucun nasıl geleceğini bilemiyordum ama iki üç gün içerisinde açıkladılar ve çok mutlu oldum. Öğretmenlerim benden bekliyordu ancak ben madalya alacağımı düşünmemiştim. Benim için çok büyük bir başarı, çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlarda olmaya devam etmek. Ayrıca üniversite sınavına da çalışıyorum. Güzel bir derece yapıp elektrik-elektronik mühendisliği okumak istiyorum."

Başarılı öğrenci, salgının herkesi etkilediğini ama olimpiyatlara hazırlığın kendi başına çalışmayı öğrettiğini belirterek, bu süreçte kendisini hep destekleyen ailesi ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Gelecekte de matematik çalışmaya devam etmek istediğini ifade eden Zeynep Ebrar Karadeniz, başarının kaynağının çok çalışmak olduğunu sözlerine ekledi.

Anne Neslihan Karadeniz de ulusal yarışmalarda da madalyalar kazanan kızının başarısının tesadüfi olmadığını dile getirerek, "Öğrenim hayatı boyunca hep başarılar elde etti ve hep bizi gururlandırdı. Onu çok seviyoruz. Bundan sonraki hayatında da başarılarının devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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