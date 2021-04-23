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İletişim Başkanlığının 'Şehit Diplomatlar Sergisi' 24 Nisan'da açılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenecek "Şehit Diplomatlar Sergisi"nin 24 Nisan'da Los Angeles ve İstanbul'da açılacağını belirtti.
 23 Nisan 2021 00:28
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İletişim Başkanlığının 'Şehit Diplomatlar Sergisi' 24 Nisan'da açılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenecek "Şehit Diplomatlar Sergisi"nin 24 Nisan'da Los Angeles ve İstanbul'da açılacağını belirtti.

Altun, serginin açılışına ilişkin Twitter hesabından bulunduğu paylaşımda, "Ermeni terör örgütlerini lanetliyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği sergi, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatları ilk şehit ettikleri yer olan Los Angeles'ın yanı sıra İstanbul Sirkeci Garı'nda da eş zamanlı açılacak.

- "Şehit olan Türk diplomatlara adandı"

Sergiye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerince 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda, 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşın şehit olduğu, 77 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada serginin, 1973-1984 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerinin başından ayrılmayan ve bu uğurda şehit olan Türk diplomatlara adandığı belirtildi.

"Şehit Diplomatlar Sergisi", Los Angeles'ta 24-26 Nisan, İstanbul Sirkeci Garı'nda ise 24 Nisan-30 Mayıs'ta ziyaret edilebilecek.

- "Türkiye'nin 1915 olaylarına dair gerçekleri ortaya koymak için yaptığı çalışmalar da anlatılıyor"

Türkiye'yi dünyada temsil eden iyi yetişmiş ve donanımlı devlet görevlilerini hedef alan sistematik terör saldırıları ve suikastlar sergide tüm detaylarıyla anlatılıyor.

Ermeni teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırıları ve suikastların ülke ve şehir bazlı grafikler ve tarih şeridi ile gösterildiği panoların yer aldığı sergide, şehit edilen diplomatların yapay zeka teknolojileriyle yüksek çözünürlüklü hale getirilen fotoğraflarıyla birlikte hikayelerine yer verilen özel görseller bulunuyor.

Sözde "Ermeni soykırımı" iftirasının Ermeni lobisi ve bazı ülkeler tarafından siyasi hesaplar için kasıtlı şekilde alevlendirilmeye çalışıldığı 24 Nisan'da düzenlenecek sergide, Türkiye'nin 1915 olaylarını aydınlığa kavuşturmak ve gerçekleri ortaya koymak için yaptığı çalışmalar da anlatılıyor.
Anadolu Ajansı
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