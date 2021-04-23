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Kars'taki 'FETÖ ana davası'nın 16 sanığı yeniden hakim karşısında

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize piyade tugay komutanı tuğgeneral Ali Avcı ile aynı komutanlığın eski kurmay başkanı yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank tabur komutanı yarbay Nihat Uçan'ın da bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.
 23 Nisan 2021 00:52
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Kars'taki 'FETÖ ana davası'nın 16 sanığı yeniden hakim karşısında

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize piyade tugay komutanı tuğgeneral Ali Avcı ile aynı komutanlığın eski kurmay başkanı yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank tabur komutanı yarbay Nihat Uçan'ın da bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski askeri personel olan tutuklu sanıklar Serkan Polat, Erdinç Serçe, Muslih İpekliler, Ali Ercan Ormanoğlu, Emrah Akça, Haydar Küreş, Çetin Aydoğan ve Ferhat Demirci hazır bulundu.

Eski askeri personel olan diğer sanıklar Ali Avcı, Nihat Uçan, Eyüp Ağbağ, Harun Doğanay, Osman Atlı, Cemal Sudaş ve Süleyman Koç da tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık avukatlarının da yer aldığı duruşmaya, sağlık problemleri nedeniyle bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sami Büberci ise duruşmaya katılmadı.

Örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade tugay komutanı tuğgeneral Ali Avcı, ifadesinde 15 Temmuz'da mesaj emirlerinin kendilerine gelmediğini söyledi.

Eski kurmay başkanı yarbay Serkan Polat da tahliyesini isteyerek, "Darbe yapıldığı konusunda bilgi sahibi değilim, Genelkurmay Başkanlığından 15 Temmuzla ilgili emirler bize ulaşmadı, ben kimsenin üyesi değilim." dedi.

Diğer sanıklar da yaklaşık 5 yıldır tutuklu olduklarını ifade ederek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize piyade tugay komutanı tuğgeneral Ali Avcı ile aynı komutanlığın eski kurmay başkanı yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank tabur komutanı yarbay Nihat Uçan'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Heyet ayrıca eski Lojistik Destek Komutanı Çetin Aydoğan'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

- Dava süreci

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden tam bir yıl sonra 15 Temmuz 2017'de karara bağlayarak, sanıklardan eski tuğgeneral Ali Avcı'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, eski yarbaylar Serkan Polat ile Nihat Uçan'a ise aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "kamu malına zarar verme" suçundan da 6 yıl hapis cezası vermişti.

Sanıkların cezalarında bazı nedenlerle indirim ya da artırım yapan heyet, diğer sanıklardan Erdinç Serçe, Haydar Küreş, Ferhat Demirci, Sami Büberci, Muslih İpekliler, Ali Ercan Ormanoğlu, Çetin Aydoğan ve Harun Doğanay'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet, Süleyman Koç ve Osman Atlı'ya yirmişer yıl, Cemal Sudaş, Emrah Akça ve Eyüp Ağbağ'a ise aynı suçtan on sekiz yıl dokuzar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tutuksuz sanıklardan İbrahim Erhan Akça hakkında verilen beraat kararını onamış, diğer 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu.

- İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 130 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldıkları belirtilen ve eski askeri personel olan tutuklu sanıklardan örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize piyade tugay komutanı tuğgeneral Ali Avcı, aynı komutanlığın eski kurmay başkanı yarbay Serkan Polat, tuğgeneral Avcı'nın eski emir subayı Emrah Akça, eski 2. Tank tabur komutanı yarbay Nihat Uçan, eski 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı topçu tabur komutanı Süleyman Koç, eski merkez komutan vekili Haydar Küreş, eski 2. Mekanize Piyade tabur komutanı Harun Doğanay ve eski vekili Muslih İpekliler, eski 1. Mekanize Piyade tabur komutanı Ali Ercan Ormanoğlu, eski harekat ve eğitim şube müdürü Erdinç Serçe, eski komuta destek tabur komutanı vekili Ferhat Demirci, eski lojistik şube müdür vekili Sami Büberci, eski MEBS şube müdürü Eyüp Ağbağ, eski harekat merkez amiri Cemal Sudaş, eski lojistik destek komutanı Çetin Aydoğan ve Osman Atlı'nın yanı sıra tutuksuz olan eski personel şube müdürü İbrahim Erhan Akça, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, dosya kapsamına göre sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilerek, tutuklu sanıklar Avcı, Polat ve Uçan'ın da yer aldığı 16 eski rütbeli askerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyor.
Anadolu Ajansı
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