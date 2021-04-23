İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması

Vatandaşlar, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek cuma namazını kılabilecek.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "Kısmi Kapanma" sürecine ilişkin bakanlığın internet sitesinden yayımlanan sıkça sorulan sorular bölümüne iki soru ve cevabı eklendi.

10- Mali müşavirler 23 Nisan 2021 Cuma günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Konuyla ilgili olarak daha önce Bakanlığımızca getirilen açıklamada serbest mali müşavirlerin genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi oldukları, ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle mali müşavirler ile çalışanlarının, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacakları belirtilmişti.

Öte yandan 23 Nisan 2021 Cuma gününde de tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının kararlaştırılması üzerine mali müşavirler ile çalışanlarının 23 Nisan 2021 Cuma günü sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmaları gerektiği değerlendirilmiştir. Daha önce yapılan açıklamada açıkça vurgulandığı üzere sağlanan bu muafiyet hakkı genel bir muafiyet olmayıp sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden işyerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlıdır. Aksi durumlar muafiyetin kötüye kullanımı olarak değerlendirilerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

11- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 Cuma günü vatandaşlarımız Cuma namazı için Camilere gidebilecekler mi?

Bakanlığımızca daha önce getirilen açıklamalarda; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının Cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşlarımızın araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye Cuma namazı için gidip gelebilecekleri belirtilmişti.

Bu çerçevede 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi, 24 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 25 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.

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