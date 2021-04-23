HSK bir hakimi ihraç etti, 8 itirazı ise reddetti
Hakimler Savcılar Kurulu FETÖ'yle irtibatlarından dolayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Murat Şimşek'i ihraç etti, daha önce ihraç edilmiş 8 hakim ve savcının itirazını ise reddetti
|23 Nisan 2021 00:56
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Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait 21/04/2021 tarihli iki karar Resmi Gazetede yayımlandı.
Yayımlanan kararlara göre;
1- Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Murat Şimşek ihraç edildi.
2- Daha önce ihraç edilmiş olan Nurhayat Erden, Ceren Er, Halit Bilgiç, Fazıl Ahmet Erdinç, Hülya Karcı, Seyyid Sağlam, Fatih Özdemir'in itirazları esastan, Sare Nur Çavuşoğlu'nun itirazı ise süre aşımından dolayı usulden reddedildi.
İhraç kararlarını görmek için tıklayın.
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