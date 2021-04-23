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Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, sertifika sahibi iç denetçi adaylarının 3 yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamayacağına dair hüküm 31/12/2021 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Ayrıca, İç denetim plan ve programının, Aralık ayı sonunda onaylanmaması halinde onaylanmış kabul edileceği ve uygulamaya konulacağına dair düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.
 23 Nisan 2021 01:17
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Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde yapılan değişiklik 23 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. İşte Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)'ndan:
KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan "31/12/2020" ibaresi "31/12/2021" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER:

Madde 5 - (1) İdarenin denetlenebilecek alanlarının tamamını ifade eden bir denetim evreni oluşturulur. Denetim evreni kapsamına, idarenin merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatına dahil tüm birimlerinin işlem, faaliyet ve süreçleri dahil edilir. Denetim evreninin hazırlanmasında süreç bazlı yaklaşım esas alınır ve yapılan risk analizi sonucunda yüksek ve orta riskli olarak belirlenen denetim alanlarının tamamı bir plan dönemine dahil edilir.
(2) Plan dönemine dahil edilecek yüksek ve orta riskli denetim alanlarının belirlenmesinde Kamu İç Denetim Rehberindeki yöntem ve esaslar dikkate alınır.
(3) İç denetim mevzuatına uygun şekilde hazırlanan üç yıllık iç denetim planı ve yıllık denetim programı, iç denetim birimi tarafından aralık ayı başında üst yöneticiye yazılı olarak sunulur ve üst yönetici tarafından aralık ayı sonuna kadar onaylanır. İç denetim plan ve programı, aralık ayı sonunda onaylanmaması halinde onaylanmış kabul edilir ve uygulamaya konulur.
(4) Planın uygulanabilmesi için gerekli insan kaynağı ihtiyacı ve kaynak sınırlamasının etkileri üst yöneticiye raporlanır. Yapılan analiz sonucunda idareye tahsis edilen iç denetçi kadrosunun yetersiz olması halinde durum Kurula bildirilir.
(5) İç denetim birimleri, denetim ve danışmanlık faaliyetleri dışında başka adlarla faaliyet yürütemez; sadece yolsuzluk ve usulsüzlüklerin bildirilmesi durumunda inceleme faaliyeti yürütebilir ve inceleme raporu düzenleyebilir.

Geçici Madde 1 -(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Kurul tarafından verilmiş kamu iç denetçi sertifikasına sahip olanların atanmalarında bu Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmaz.

Madde 20 - (1) Sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananlar, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamazlar. Ancak, üç yılın bitiminden sonra izleyen her yıl için, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde sayılan eğitim konularında en az 30 saat eğitim (ulusal veya uluslararası konferans,çalıştay ve seminerler dahil) almaları ve/veya vermeleri ve bu eğitimleri Kurula bildirmeleri durumunda sertifikaları kullanılabilir hale gelir. Sertifikaları kullanılabilir hale gelenler bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki esaslara uyulması şartıyla iç denetçi kadrolarına atanabilirler. Toplam ihtiyacın 100 saati aşması halinde, 100 saatlik eğitim ve/veya eğiticilik, sertifikanın kullanılabilir hale gelmesi için yeterli kabul edilir.
Memurlar.Net
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