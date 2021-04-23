Egzos gazı ölçümünde süre değişikliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Yapılan değişikliğe göre,

1- Taşıtın, egzos gazı ölçüm sonucunun sınır değerlere uygun çıkmaması halinde, ölçümün tekrarlanması için verilen süre 30 günden 7 güne düşürüldü.

2- Kısa adı EGEDES olan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi devreye alınacak. EGEDES ile Bakanlık personeli sabit halde veya seyir halinde denetim yapabilecek. Mobil plaka tanıma sistemi sayesinde geçerli egzos gazı emisyon ölçümü olmayanlara idari para cezası verilecek.

3- Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri kısa mesaj veya e-postayla da uyarılabilecek.

Yönetmeliğinin değişikliğinin tümü için tıklayınız.