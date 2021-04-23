En çok yarım bırakılan kitaplar
|23 Nisan 2021 02:20
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Üyelerinin okudukları, özet yazabildikleri, tamamladıkları kitapları listeleyen bir internet sitesi, en çok yarım bırakılan kitapları listeledi.
İŞTE O LİSTE:
1- Tutunamayanlar (Bütün Eserleri 1)
Oğuz Atay
2- Suç ve Ceza
Dostoyevski
3- 1984
George Orwell
4- Milena'ya Mektuplar
Franz Kafka
5- Sofie'nin Dünyası (Felsefe Tarihi Üzerine Bir Roman)
Jostein Gaarder
6- Sineklerin Tanrısı
William Golding
7- Yüzyıllık Yalnızlık
Gabriel Garcia Marquez
8- Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens (İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi)
Yuval Noah Harari,
9- Böyle Söyledi Zerdüşt
Friedrich Nietzsche
10- Olasılıksız
Adam Fawer,
11- Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali
12- Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Hamdi Tanpınar
13- Yeraltından Notlar
Dostoyevski
14- İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali
15- Dava
Franz Kafka
16- Uçurtma Avcısı
Khaled Hosseini
17- Vadideki Zambak
Honore de Balzac
18- Şeker Portakalı
Jose Mauro de Vasconcelos,
19- Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley,
20- Gurur ve Önyargı
Jane Austen
21- Bir Ömür Nasıl Yaşanır? (Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler)
İlber Ortaylı
22- Körlük
Jose Saramago,
23- İki Şehrin Hikayesi
Charles Dickens
24- Dönüşüm
Franz Kafka
25- Fahrenheit 451
Ray Bradbury
|YORUMLAR
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