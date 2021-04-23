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En çok yarım bırakılan kitaplar

Bir internet sitesi en çok yarım bırakılan kitapları listeledi.
 23 Nisan 2021 02:20
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En çok yarım bırakılan kitaplar

Üyelerinin okudukları, özet yazabildikleri, tamamladıkları kitapları listeleyen bir internet sitesi, en çok yarım bırakılan kitapları listeledi.

İŞTE O LİSTE:

1- Tutunamayanlar (Bütün Eserleri 1)
Oğuz Atay

2- Suç ve Ceza
Dostoyevski

3- 1984
George Orwell

4- Milena'ya Mektuplar
Franz Kafka

5- Sofie'nin Dünyası (Felsefe Tarihi Üzerine Bir Roman)
Jostein Gaarder

6- Sineklerin Tanrısı
William Golding

7- Yüzyıllık Yalnızlık
Gabriel Garcia Marquez

8- Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens (İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi)
Yuval Noah Harari,

9- Böyle Söyledi Zerdüşt
Friedrich Nietzsche

10- Olasılıksız
Adam Fawer,

11- Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali

12- Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Hamdi Tanpınar

13- Yeraltından Notlar
Dostoyevski

14- İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali

15- Dava
Franz Kafka

16- Uçurtma Avcısı
Khaled Hosseini

17- Vadideki Zambak
Honore de Balzac

18- Şeker Portakalı
Jose Mauro de Vasconcelos,

19- Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley,

20- Gurur ve Önyargı
Jane Austen

21- Bir Ömür Nasıl Yaşanır? (Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler)
İlber Ortaylı

22- Körlük
Jose Saramago,

23- İki Şehrin Hikayesi
Charles Dickens

24- Dönüşüm
Franz Kafka

25- Fahrenheit 451
Ray Bradbury
Memurlar.Net
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