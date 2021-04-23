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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04:24'te Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
 23 Nisan 2021 05:19
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, saat 22.49'da Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7.08 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi saat 04.23'te Ege Denizinde 4.1 büyüklüğünde, 9.9 kilometre derinliğinde bir deprem daha kaydetti.
Anadolu Ajansı
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