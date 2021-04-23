Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
|23 Nisan 2021 06:02
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