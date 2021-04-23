1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güney ve doğu bölgelerinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde - haritalı

Hava sıcaklığı güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor
 23 Nisan 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Güney ve doğu bölgelerinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde - haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23 Nisan 2021 06:02		 Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
23 Nisan 2021 05:19
En çok yarım bırakılan kitaplar
23 Nisan 2021 02:20		 Liseli Zeynep, matematik dalında gümüş madalya kazandı
22 Nisan 2021 23:40
Aile hekimi: Mesleğime döndüğüm için şükrediyorum
22 Nisan 2021 23:39		 Karavanla tatil iş hayatını değiştirdi
22 Nisan 2021 23:15
Prof. Dr. Ceyhan: Mart ayında çok büyük bir hata yaptık
22 Nisan 2021 22:54		 Seyir halinde telefona bakanlar daha fazla hata yapıyor
22 Nisan 2021 22:40
Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı
22 Nisan 2021 21:46		 Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
22 Nisan 2021 21:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:20 - Akaryakıtta sahte fatura ile vergi kaçırıyorlar06:57 - Bağcılar'da fabrikada patlama06:40 - İYİ Parti ve HDP paralel düşünüyor06:30 - Güney ve doğu bölgelerinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde - haritalı06:15 - Kripto tosuncuk: Kolay para kazanmak isteyen 391 bin kişiyi çarptı06:02 - Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
05:19 - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi02:20 - En çok yarım bırakılan kitaplar01:41 - Egzos gazı ölçümünde süre değişikliği01:33 - AK Parti logosunu 23 Nisan için değiştirdi01:27 - İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'i tanımadığını bildirdi01:17 - Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı
01:12 - Gümrük ve Dış Ticaret personelinin nakillerinde 2 önemli düzenleme00:59 - Memurların yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı00:56 - HSK bir hakimi ihraç etti, 8 itirazı ise reddetti00:54 - İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması00:52 - Kars'taki 'FETÖ ana davası'nın 16 sanığı yeniden hakim karşısında
00:21 - Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Egzos gazı ölçümünde süre değişikliği
İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması
Gümrük ve Dış Ticaret personelinin nakillerinde 2 önemli düzenleme
HSK bir hakimi ihraç etti, 8 itirazı ise reddetti
Rekabet Kurumundaki daire başkanı trendyol'a transfer oldu
İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'i tanımadığını bildirdi
'Kamera kayıtlarındaki konuşmaları' deşifre eden memur suç işlemiş midir?
En çok yarım bırakılan kitaplar
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ünlülerin ciddi haberlerine konulan ilginç fotoğraflar 1
polisin kağıt toplayıcısına ceza kesmesi 3
Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarılması 6
limit 1
nesli tükenen eşyalar 1
cep telefonuna bakarak araba kullanmak 5
yıkıcı değil yapıcı olmak 3
prosopagnosia 1
kediler sahibini seçer 1
bir ünite kan verene bir porsiyon büryan 3
SON İLANLAR
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 7 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 1 İşç iAlacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam